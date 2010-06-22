به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار احمدرضا رادان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی همدان در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه ابزار قانونی و نظارت کافی در مجموعه نیروی انتظامی برای اجرای مطلوب این طرح به خصوص در زمینه حجاب و عفاف در دست است.

سردار رادان افزود: بر کسی پوشیده نیست که برقراری امنیت اجتماعی در شئون مختلف جامعه از مأموریتهای ذاتی نیروی انتظامی و انتظارات به حق و قانونی مردم است که در همین راستا مجموعه نیروی انتظامی به منظور اجابت خواسته عموم نسبت به اجرای این طرح اهتمام می‌ ورزد.

وی بی ‌بندوباری را موجب گرایش جوانان به بی ‌تفاوتی نسبت به امور اطراف دانست و گفت: در همین راستا نیروی انتظامی طبق اختیارات خود به صورت جدی با بد‌حجابی یا پوشش نامناسب افراد برخورد خواهد کرد.

رادان افزود: قانون، مسیر برخورد با بدحجابی را مشخص کرده و خوشبختانه ابزارهای کافی به منظور اجرای مناسب آن در کشور وجود دارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به مأموریت‌های نیروی انتظامی به منظور اجرا در جامعه، اظهار داشت: هر سال کتابی با عنوان کتاب جامع انتظامی تهیه می‌شود که مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها، شاخص‌ها، میزان و حدود فعالیت‌های مختلف در آن لحاظ شده تا فرماندهی انتظامی هر استان اقدامات لازم را برای اجرایی کردن آن‌ انجام دهد.