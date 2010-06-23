طبیعت و کشاورزی لرستان درگیر چالشی جدی/ روند افزایش بی توجهی مردم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه نیروی در آماری کلی طی هفته گذشته از وقوع آتش سوزی در سطح 111 هکتار از مزارع از ابتدای فصل برداشت محصول خبر داد که در این مدت حدود 450 اصله درخت و دهها هکتار مرتع دچار حریق شده است.

این در حالی است که در آخرین اخبار طی هفته جاری در زمینه آتش سوزی فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان وضعیت این حوادث در طول 72 ساعت گذشته را تشریح کرد.

سردار حسین رحیمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: آتش سوزی 337 هکتار از مزارع گندم و جو از جمله حوادثی بوده است که در طول 72 ساعت گذشته در لرستان رخ داد.

وی در تشریح جزیئات این آتش سوزی ها گفت: ماموران کلانتری 14 شهرستان بروجرد در طول مدت یاد شده از یک فقره آتش سوزی در روستای های "برده سره، رضا آباد و اشترینان " مطلع و بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند .

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود : با حضور ماموران در محل مشخص شد حدود 310 هکتار کشت جو و گندم بر اثر آتش سوزی در محل تخلیه زباله های شهرداری دچار حریق شده است.

سردار رحیمی به دیگر موارد آتش سوزی در شهرستانهای استان اشاره کرد و بیان داشت: همچنین در روستای "بنک آباد" شهرستان دورود و روستای "گرمه خانی" شهرستان الشتر متعلق به پنج نفر به هویت معلوم به علت اتصال سیم برق در آتش سوخت.

وی افزود: مقدار 15 هکتار دیگر از مزارع جو شخصی به هویت معلوم در روستای "رباط " از توابع شهرستان خرم آباد طعمه حریق شد که علاوه بر این بر اثر آتش سوزی خسارتی به سیستم آبیاری و دو باب انبار علوفه و یکدستگاه تراکتور فرد یاد شده وارد شد است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: این در حالی است که بنا به اظهارات کشاورز یاد شده حریق بر اثر اتصال سیم برق فشار قوی بوقوع پیوسته است.

سردار رحیمی به آمار 24 ساعت گذشته حریق در استان نیز اشاره کرد و گفت: در طول 24 ساعت گذشته 51.5 هکتار از مزارع سطح استان و 40 اصله درخت بر اثر بی احتیاطی در آتش سوخت.

وی با اشاره به حریق در سطح 39 هکتار از مزارع گندم و جو در روستای "پیرحیاتی" خرم آباد، یادآور شد: همچنین در طول 24 ساعت گذشته 10 هکتار از مراتع کوههای شهرستان ازنا به علت نامعلومی دچار حریق شد که با کمک ماموران منابع طبیعی و آتش نشانی این حریق مهار شد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان آتش سوزی در 2.5 هکتار از اراضی روستای "رباط نمکی" خرم آباد و سوختن 40 اصله درخت در روستای "خشتیانک" بروجرد را از دیگر حوادث 24 ساعت گذشته برشمرد.

سردار رحیمی با تاکید بر ضرورت دقت و هوشیاری مردم در این زمینه، خطاب به کشاورزان یادآور شد: جهت جلوگیری از هدر رفتن تلاش و زحمات یکساله لازم است که نهایت دقت لازم و نکات ایمنی را در محلهای برداشت محصول حفظ کرده و از روشن کردن آتش، استعمال سیگار، طبخ غذاو... خودداری و حتی المقدور سعی کنند در مزارع کشاورزی از کارهای تعمیراتی و از سیم برق سیار استفاده نکنند.

البته روند آتش سوزی به طور عمده در مراتع و در برخی از موارد در اراضی کشاورزی به گونه ای است که در برخی اوقات مطابق اظهار نظر کارشناسان این کار به صورت عمدی توسط برخی افراد صورت گرفته است که این امر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه را آشکارتر می سازد.

به هر حال استمرار آتش سوزی در مزارع، مراتع و جنگلهای استان لرستان به گونه ای است که اگر برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه از سوی رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما تلاشی صورت نگیرد دامنه خسارات هر روز گسترده تر خواهد شد.

بنابر اطلاعات به دست آمده استان لرستان روزانه حداقل با 10 مورد از حوادث مرتبط با آتش سوزی مراتع، جنگلها و اراضی مواجه است که این امر نیازمند چاره اندیشی اصولی است.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به فصل برداشت محصول و مستعد بودن اراضی برای آتش سوزی کشاورزان باید هر چه سریعتر نسبت به برداشت محصول خود اقدام کنند.

رضا آریایی با اشاره به حوادث رخ داده طی هفته های گذشته، تصریح کرد: با این وضعیت دیگر سهل انگاری از سوی کشاورزان جایز نیست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مراتع استان، گفت: از سوی دیگر با توجه به بارندگی های مطلوب امسال مراتع رشد خوبی داشته اند و در حال حاضر مستعد آتش گرفتن هستند که این امر باید از سوی مردم استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مراتع استان در حال حاضر به مثابه یک انبار باروت هستند، افزود: این انبار باروت با یک جرقه کوچک به فاجعه ای تبدیل می شود که مهار و جبران آن دشوار خواهد بود.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری لرستان ادامه داد: در این راستان اداره کل منابع طبیعی استان لرستان برای حفاظت از مناطق حساس اقدام به انعقاد قرارداد با نیروهای بسیج کرده که نتیجه مطلوبی را نیز در پی داشته است.

آریایی تنها راه حل جلوگیری از این حوادث را رعایت نکات ایمنی توسط مردم دانست و گفت: مردم باید نسبت به مراتع و جنگلها احساس تعهد و مسئولیت داشته باشند.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به اینکه آتش سوزی مزارع می تواند خسارات جبران ناپذیری را به کشاورزان به عنوان یکی از اقشار تلاشگر جامعه وارد کند در این راستا باید این افراد ضمن برداشت به موقع محصول نکات ایمنی را در این فصل سال رعایت کنند.

از سوی دیگر فرهنگ سازی در زمینه طبیعت گردی به ویژه در این فصل سال که مراتع و جنگلها مستعد آتش گرفتن هستند از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه رسانه ها به ویژه رسانه ملی قرار گیرد.