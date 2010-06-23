اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در مسابقات دو و میدانی لیگ باشگاه های بانوان کشور استان اردبیل با کسب دو مقام اول، یک مقام دوم و دو مقام سوم توسط ورزشکاران زن به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسایقات المیرا بهشتی در ماده پرتاب نیزه با 93.30 متر و زهرا هاشم زاده در دو 1500 متر به مقام اول دست یافتند.

در ماده پرش ارتفاع نیز مهسا کارگر با 6.10 متر موفق به کسب مقام دوم و خاطره بهرامی در ماده پر تاب دیسک با 35.10 متر به رتبه سوم و مینا آقالو نیز در ماده پرتاب نیزه با 44.28 متر به مقام سوم رسید.

همچنین شیرین نوتاش در ماده پرش ارتفاع و ندا دوابی در ماده چهارگانه ئر جایگاه چهارم این دوره از مسابقات دست یافتند.

قهرمانی دوچرخه سوار اردبیلی در مسابقات کشوری

دوچرخه سوار پیشکسوت استان اردبیل در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی پیشکسوتان صاحب سه مدال رنگارنگ شدند.

در مسابقات قهرمانی کشور و در رشته تایم تریل تعقیبی انفرادی در رده سنی 40 تا 44 سال بهمن گلبار نژاد از تیم استان اردبیل موفق به کسب مقام اول و مدال طلا شد.

این ورزشکار اردبیلی در رشته اسقامت 40 کیلو متر جاده نیز در رده سنی 40 تا 44 سال به مقام سوم و مدال برنز و در رشته تایم تریل جاده در همین رده سنی به مقام سوم و مدال نقره دست یافت.

معرفی نفرات اعزامی استان اردبیل به مسابقات شمشیر بازی کشور

با برگزاری مسابقات انتخابی در دو اسلحه فلوره و اپه، نفرات اعزامی استان اردبیل جهت شرکت در مسابقات جایزه بزرگ اپه و فلوره کشور معرفی شدند.

بر اساس اعلام کمیته فنی هیئت شمشیر بازی استان اردبیل در اسلحه فلوره از بین شش شمشیر باز برتر و آماده چهار نفر و در اسلحه اپه پس از قطعیت حضور دو نفر که دارای رنکینگ مناسب کشوری بودند، از میان هفت ورزشکار دو نفر انتخاب شدند.

هم اکنون آیدین مجردآزاد، امیرمحمد رحیمی، مرصاد هدایت، یاشار شوقی با مربیگری وحید حسینی در اسلحه فلوره و میلاد ابراهیمی حریری، فردین مجردآزاد، امیررضا کنعانی و میلاد رنجبر با مربیگری صادق آرامش اصل در اسلحه اپه برای حضور در مسابقات به فدراسیون معرفی شدند.

همه این نفرات زیر 20 سال سن بوده و بنا به گفته رئیس هیئت شمشیر بازی استان هدف اصلی از شرکت در مسابقات جایزه بزرگ کشور، کسب رتبه مناسب در رنکینگ فدراسیون برای مسابقات قهرمانی کشور و کسب تجربه برای نوجوانان و جوانان شمشیرباز استان خواهد بود.