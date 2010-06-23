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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۷

در سفر مقام قطری به تهران؛

تعیین نقطه ثلاثه مرز دریایی ایران-قطر- بحرین در خلیج فارس بررسی شد

تعیین نقطه ثلاثه مرز دریایی ایران-قطر- بحرین در خلیج فارس بررسی شد

معاون وزیرامورخارجه قطر در سفر دو روزه خود به تهران موضوع تعیین نقطه ثلاثه مرز دریایی ایران - قطر- بحرین در خلیج فارس را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله الرمیحی معاون وزیرامورخارجه قطر در سفردو روزه خود به تهران موضوع تعیین نقطه ثلاثه مرز دریایی ایران  - قطر- بحرین در خلیج فارس را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

طرفین در این مذاکرات با رویکردی سازنده و مثبت دیدگاههای خود در خصوص روش های فنی انجام این امر را ارائه داده و در این زمینه به تبادل نظر پرداخته اند و اطلاعات خود را مرور نموده اند.

عبدالله الرمیحی همچنین در جریان دیدار خود از ایران با محمد مهدی آخوندزاده معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه ملاقات نمود، در این دیدار طرفین با استقبال از روند رو به رشد روابط دو کشور در تمامی زمینه ها و همکاری و همفکری سازنده در خصوص مسائل بین المللی و منطقه ای، گسترش روزافزون روابط میان ایران و قطر و در همه زمینه ها به منظور استفاده از کلیه ظرفیت های موجود دو کشور را خواستار شدند.

کد مطلب 1105749

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