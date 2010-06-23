به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت‌الله هادی باریک ‌بین شامگاه سه شنبه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان که در سالن آمفی تئاتر امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد اظهار داشت: برای قاضی باید طرفین دعوی یکسان باشد و بداند وقتی حکم می‌دهد با دلیل محکم و مستند باشد تا حق کسی ضایع نشود.



امام جمعه قزوین تصریح کرد: هر چند کار قضاوت سخت است اما در کنار سختی، اجر و ثواب بسیاری دارد که حکمی را طبق عدالت اجرا کنید تا آنها که پیش شما آمده‌اند احساس کنند که قاضی همه را با یک دید و یکسان دیده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین از قضات خواست دقت کنند که شخصیت و کرامت مراجعان را حفظ کنند و مراقب باشند و نگذارند تا افرادی با رابطه پرونده ای را به نفع خود و با تضییع حقوق دیگران تمام نکنند.

آیت الله باریک بین با اشاره به لزوم احیای موقوفات گفت: از مسئولان اداره اوقاف توقع می رود موقوفات را احیا کنند که در این صورت آثار مطلوب آن کمتر از زکات در رفع مشکلات و تنگناهای مردم نیست.

در ادامه رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: استان قزوین دارای 15 حوزه قضایی و 625 شعبه شورای حل اختلاف است که در سطح استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.



حسن قاسمی اظهار داشت: نهادهای زیر مجموعه قضایی شامل سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح در خدمت به مردم آماده هستند و تلاش می کنند رضایت مردم را جلب کنند.

همچنین حجت‌الاسلام مسعود انصاری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اجرای صحیح احکام قضایی در نظام اسلامی را رکن توسعه عدالت دانست و افزود: امروزه در حوزه وقف با چالشها و مشکلاتی مواجهیم که دستگاه قضایی می تواند کمک موثری در حل مشکلات داشته باشد.



انصاری تأکید کرد: اگر موقوفات به معنای واقعی احیا شود، می‌تواند دستگاه‌هایی را که رسالت فرهنگی دارند را تغذیه کند.



در پایان این مراسم از قضات دادگستری و تعداد از کارکنان ثبت اسناد استان قزوین تقدیر شد.