ایران باید بیانیه تهران را ملغی اعلام کند / زمان مذاکره نیست

سعدالله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات جدید مقامات بزریل در نحوه میانجی گری در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران با غرب ، اظهار داشت: بر اساس بیانیه تهران در صورتی که کشورهای عضو گروه وین و سازمان ملل به سمت اقدامات تنبیهی بروند این بیانیه باید کم لن یکن تلقی شود.

وی افزود: بر این اساس موضع گیری این مقام برزیلی کامل طبیعی و روشن است و از سوی دیگر مایه تعجب است که پس از صدور قطعنامه 1929 علیه برنامه هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی رسما پایان موضوع بیانیه تهران را اعلام نمی کند و به گونه ای رفتار می کند که بیانیه تهران را هنوز به رسمیت می شناسد و همچنان به آن پایبند است.

این تحلیلگر مسائل بین المللی ادامه داد: این در حالی است که اگر مبنای توافق تهران باشد به محض صدور قطعنامه 1929 از سوی شورای امنیت در تاریخ 20 خردادماه سال جاری بیانیه تهران نیز خود به خود ملغی و بلااثر می شود.

وی با بیان اینکه مقام برزیلی بر اساس تعهد برزیل به مفاد بیانیه خروج خود را از این بیانیه اعلام کرده است، گفت: این اقدامی است که طبیعتا خوشایند آمریکایی ها نخواهد بود زیرا آنها مایلند ضمن اینکه از صدور قطعنامه بهره می برند ایران را در چارچوب حقوقی متعهد شده نگهدارند به طوری که تعهدی یکجانبه را بر ایران تحمیل نمایند که این با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست.

زارعی تصریح کرد: بنابراین تهران باید رسما بیانیه سه جانبه تهران را ملغی و آن را خاتمه یافته اعلام کند .

وی با بیان اینکه در عین حال جمهوری اسلامی ایران می تواند گفتگوهای خود را کشورهای ثالث خارج از فرایند گروه وین و شورای امنیت ادامه دهد، گفت: به عنوان مثال ایران می تواند با برزیل و آفریقای جنوبی وارد مذاکره شود و حتی عملا مبادله سوخت هسته ای را انجام دهد که این نیاز به موافقت آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد. ضمن اینکه آژانس نیز علاقه دارد بر این خرید نظارت کند که نظارت آن نیز می تواند برای دو طرف قرارداد رضایت بخش باشد و فرصت تبلیغات منفی علیه کشورهایی که این اقدام را انجام داده را سلب می کند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی با اعلام اینکه آمریکایی ها قطعا از کناره گیری برزیل خشنود نیستند، عنوان کرد: در حقیقت خروج برزیل به این معنا است که فرایند تبادل سوخت از نظارت کشورهای وین، خارج شده و دارای سرنوشتی خواهد شد که ایران به تنهایی آینده آن را در عرصه دیپلماسی رقم خواهد زد و به محتوای آن شکل خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به درخواست کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای مذاکره با مقامات کشورمان گفت: درخواست اشتون به معنای تلاش غرب برای استفاده توامان از فرصت های قطعنامه و مذاکره دوجانبه است درحالی که منطق حکم می کرد قبل از صدور قطعنامه 1929 این مذاکرات انجام شود.

زارعی افزود: در فاصله صدور قطعنامه تا نگارش نامه اشتون هم اتحادیه اروپا و هم کنگره آمریکا تحریم هایی را به عنوان تحریم های انضمامی به تصویب رساندند یا به تصویب خواهند رساند که این نشان دهنده تلاش غرب برای گفتگوی دیپلماتیک فریبنده ای است تا زشتی صدور قطعنامه و اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران از چشم منتقدینی که معتقدند فرایند هسته ای کشورمان بی خطر است را پوشش دهد.

وی عنوان کرد : هم اکنون ، زمان ، زمان مذاکره نیست مخصوصا مذاکره با کشورهایی که نقش عمده ای در صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داشتند بلکه ایران می تواند به جای این مذاکره سطح دیپلماتیک دیگری را با کشورهای صاحب فناوری هسته ای باز کرده و به نتیجه برساند.