امضا تفاهمنامه همکاری میان جهاددانشگاهی و بنیاد شهید قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عبدالله شفیعی رئیس جهاد دانشگاهی واحد قزوین در جلسه امضا این تفاهمنامه گفت: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند با توجه به ظرفیتهای بالای جهاد دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از خدمات آن بهره مند شود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم در استان زمینه های مشترک همکاری بین دو نهاد را عملیاتی کرده و در جهت ادای دین به شهدا و خانواده آنان قدم برداریم.

در ادامه این مراسم سید مهدی شهروش رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: شهدا و ایثارگران نقش ماندگاری در هشت سال دفاع مقدس به یادگار گذاشته اند ولی متاسفانه دلاورمردی های آنان آنطور که شایسته است ترسیم نشده که باید در این زمینه فعالیت های بیشتری انجام شود.

وی بیان کرد: استان قزوین دارای سه هزار خانواه شهید و 2500 دانشجوی شاهد است که باید برای این افراد فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی مناسبی اجرا شود.

به گفته شهروش با انعقاد این تفاهمنامه و برگزاری کارگروه های ویژه از ظرفیت های جهاد دانشگاهی در پژوهشهای قرآنی، علمی و فعالیت های آموزشی در جهت ارتقاء دانشجویان شاهد و خانواده آنان استفاده خواهد شد.

ارتقاء دانش خانواده های شهدا وایثارگران و پرسنل سازمان بنیاد شهید و برگزاری همایش های مختلف فرهنگی از جمله مفاد این تفاهمنامه است.