سومین واحد بزرگ تولید نان صنعتی کشور در محمودآباد بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل نخستین واحد تولیدی نان به روش صنعتی در مازندران شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح این واحد نان صنعتی گفت: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 10هزارمتر مربع و زیربنای چهار هزار و 500 متر مربع در شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد ساخته شده است.

اسماعیل غیار با بیان اینکه برای ساخت وراه اندازی این واحد تولیدی 150میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی وسرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است، افزود: با بره برداری از این واحد بزرگ تولید نان صنعتی حدود 150نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از مرحله نخست این واحد بزرگ تولیدی ، روزانه 20تن نان باگت و بربری تولید وبه بازارمصرف عرضه خواهد شد.

مدیرعامل نخستین واحد تولیدی نان به روش صنعتی در مازندران، ماشین آلات وتجهیزات به کار رفته در این واحد تولیدی را در کشور منحصر به فرد خواند وادامه داد: تولید نان های حجیم ، نیمه حجیم و اسفنجی به طول 250 متر در خطوط تولید ماشین آلات این واحد تولیدی کم نظیر است.

غیار خاطرنشان کرد: در طرح توسعه ای نخستین واحد تولیدی نان به روش صنعتی در مازندران قرار است توان تولید این واحد به 100 تن تولید در روز افزایش یابد.