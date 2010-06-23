مازندران و گلستان به دور دوم والیبال نوجوانان کشور صعود کردند

به گزارش خبرنکار مهر، در سومین و آخرین روز دیدارهای مرحله مقدماتی و گروهی مسابقات والیبال نوجوانان منطقه یک کشور در منطقه شمال و شمال شرق کشور که به میزبانی مازندران درمجموعه ورزشی امام خمینی ( ره ) شهرستان نور برگزار شد، تیم مازندران در دیدار حساس و نفس گیر سه بر دو تیم سمنان را شکست داد و به عنوان تیم نخست به مرحله دوم والیبال نوجوانان کشور صعود کرد.

تیم گلستان هم در سومین دیدار خود در این رقابتها با نتیجه سه بر صفر برابر توابع تهران به برتری دست یافت و به عنوان دومین دوتیم در جمع های هشت تیم پایانی این رقابتها قرار گرفت.

در پایان این رقابت ها تیم مازندران از سه دیدار خود صاحب سه پیروزی شد و گلستان هم با دو پیروزی و یک شکست برابر مازندران به دور دوم والیبال نوجوانان کشور صعود کردند.

رئیس هیئت والیبال مازندران گفت: مرحله گروهی این رقابتها در منطقه شمال با حضوراستانهای مازندران، سمنان ، توابع تهران وگلستان به صورت دوره ای به میزبانی مازندران به مدت سه روزدر شهرستان نور واقع در غرب این استان برگزار شد.

معصومه قلی زاده افزود: پیش از این حضوراستانهای خراسانهای شمالی ، جنوبی ، رضوی و سیستان و بلوچستان برای شرکت در مسابقات این مرحله اعلام شده بود که پیش از آغاز بازی ها انصراف دادند.

وی ادامه داد: مسابقات والیبال نوجوانان کشور در چهار منطقه به صورت دوره ای برگزار می شود و در پایان هشت تیم صعود کننده از گروه های چهار گانه در مراحل یک چهار نهایی با هم رقابت خواهند کرد.

رئیس هیئت والیبال مازندران خاطرنشان کرد: هنوز از سوی فدراسیون والیبال مرحله پایانی رقابتهای والیبال نوجوانان کشور مشخص نشده است.