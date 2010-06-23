تکدیگری شبکه ای متکدیان پاکستانی در ورودی شهر آمل

علی علیزاده در جریان جمع آوری متکدیان سطح شهر آمل به خبرنگار مهر گفت:شهر آمل در مدخل ورودی استان مازندران قرار دارد و هر ساله با نزدیک شدن تابستان و استقبال مسافران از مواهب الهی دریا و جنگل و عزیمت به سمت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) با انبوه متکدیان مواجه است.

وی با اشاره به اینکه ورود ناخواسته این افراد و مهمانان ناخوانده زیبنده شهر آمل نیست گفت: متأسفانه این متکدیان اکنون بصورت شبکه ای در این شهرعمل می کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری آمل تصریح کرد: اگر تعدادی از این متکدیان را جمع آوری کردیم روز بعد از آن گروه های دیگری جایگزین آنها می شوند.

علیزاده ادامه داد: این متکدیان با پوشیدن لباس های زشت و زننده با حضور در معابر شهری و برون شهری باعث افسردگی رهگذران می شوند.

وی گفت: تاکنون با همکاری فرمانداری ،نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) و واحد اجرائیات این شهرداری بیش از 18 نفر از متکدیان جمع آوری شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری آمل با اشاره به اینکه برخورد شدید با متکدیان در شهر آمل به صورت جدی پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای ریشه کنی این معضل وپدیده اجتماعی مسئولین اجرایی استان مازندران چاره اندیشی جدی داشته باشند.