به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر آنها که اخبار حوزه تجسمی را دنبال میکنند بحثهای برگزاری هفتمین دوسالانه نقاشی را به یاد دارند. زمانی که اعضای انجمن نقاشان انتظار داشت طبق روال دورههای قبل برگزاری برعهده آنها باشد. اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری را به آن انجمنها واگذار نکرد و خود متولی اجرا شد. آن روزها هرچند دوسالانههای دیگری نیز برگزار شد اما تنها انجمنی که روی این موضوع برگزاری اصرار و پافشاری کرد انجمن نقاشان بود.
معصومه مظفری، رئیس وقت انجمن نقاشان دلیل اصرار این نهاد در برگزاری دوسالانه را این طور عنوان کرده بود: آقای صادقی (مدیرسابق مرکز هنرهای تسجمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) بارها متذکر شدهاند که برگزاری دوسالانهها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اگر انجمها، نهادهای ملی و قانونی هستند چرا ایشان آنها را به رسمیت نمیشناسد و برگزاری دوسالانهها را بر عهده انجمنها نمیگذارد؟ وی در این زمینه اعتقاد دارد چون بودجه را ما میدهیم بنابراین باید بر برگزاری این دوسالانهها نظارت داشته باشیم.
به دنبال این بحثها بود که حبیب الله صادقی مدیر مرکز هنرهای تسجمی آن زمان نیز اظهار کرده بود: دوسالانههایی که در عرصه هنرهای تجسمی برگزار میشود شکل ملی دارند و مسلما مجموعهای که عنوان ملی را یدک می کشد باید تحت نظارت دفتر هنرهای تجسمی اداره باشد.
وی گفته بود: در حال حاضر انجمنهایی نظیر نقاشان و گرافیستها حدود 300 عضو دارند. این در حالی است که بالغ بر 6هزارهنرمند در این عرصهها به فعالیت مشغولند. گر چه دفتر هنرهای تجسمی قصد ندارد تصدیگری کامل این جریانات را بر عهده گیرد و تنها میخواهد این دوسالانهها از جمله نقاشی با کمک دفتر هنرهای تجسمی و انجمنهای مربوط در سطوح ملی و فراگیر برگزار شود.
با این همه چنین بحثهایی به جایی نرسید و در نهایت مرکز هنرهای تجسمی سال 86 عهدهدار برگزاری دوسالانه تجسمی شد. حال به نظر میرسد مرکز هنرهای تجسمی قصد دارد بار دیگر برگزاری دوسالانهها را برعهده انجمنهای تخصصی تجسمی بگذارد تا بدین نحو به نقش قانونی خود به عنوان ناظر عمل و از تصدیگری جلوگیری کند و از سویی حمایت و نظارت خود را بر برپایی نمایشگاهها ادامه دهد.
غلامعی طاهری مشاور مرکز هنرهای تجسمی در توضیح این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: دو وضعیت میتوان برای برگزاری دوسالانهها ایجاد کرد. حالت اول این است که انجمنها با مشارکت مرکز هنرهای تجسمی دوسالانه را برگزار کنند چون تعدادی از هنرمندان عضو انجمنها نیستند و وقتی برنامهریزیها و اجرای دوسالانهها برعهده انجمنها باشد آنهایی که عضو نیستند گلهمند میشوند که چرا مرکز هنرهای تجسمی آنها را برای شرکت در نمایشگاه دعوت نکرده است.
وی در تشریح وضعیت دوم عنوان کرد: در حالت دوم انجمنها دوسالانهها را برگزار و مرکز هنرهای تجسمی حمایت و نظارت میکند. به هر حال، انجمنها تشکلهای مردمی هستند که ارتباط مستقیمی با آحاد هنرمندان دارند و در این صورت دوسالانهها کمتر دچار چالش میشوند.
طاهری سپس بر تصمیم مرکز هنرهای تجسمی برای بازگشت به حالت دوم اشاره کرد: بر اساس آخرین تصمیمهای مرکز هنرهای تجسمی اعلام شده است که از این پس دوسالانهها با حضور انجمنها برگزار میشود یعنی آنها برگزارکننده دوسالانهها و مرکز هنرهای تجسمی حامی و ناظر خواهد بود. مشاور مرکز هنرهای تجسمی در مورد جزئیات چگونگی این اقدام توضیح داد: برای دوسالانهها آئین نامهای تنظیم شده است که بر اساس آن امور مربوط به این نمایشگاهها انجام میشود. برای همین برای برپایی هر دوسالانه، انجمنها با مرکز هنرهای تجسمی جلسه مقدماتی برگزار میکنند و بعد از آن تعدادی از هنرمندان برجسته شامل 11 تا 12 نفر به عنوان نامزدهای اعضای شورای سیاستگذاری معرفی میشوند.
وی ادامه داد: رئیس مرکز هنرهای تجسمی نیز به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری معرفی میشود و او از میان افراد معرفی شده، به 7 الی 9 نفر به عنوان شورای سیاستگذاری حکم می دهد. پس از آن رسما کار دوسالانه شروع میشود و جلساتی برای تعیین اهداف و معرفی سه کاندید برای تعیین دبیری دوسالانهها صورت میگیرد که در نهایت یکنفر دبیر دوسالانه میشود.
طاهری با بیان اینکه بعد از انتخاب دبیر جلساتی برای اعلام فراخوان، تعیین بودجه و..برپا میشود، اظهار داشت: این جلسات با حضور مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای تجسمی که قرار است بودجه را پرداخت کند، به همراه نماینده مرکز هنرهای تجسمی و دبیر دوسالانه برگزار میشود تا پس از بررسیهای لازم میزان بودجه تعیین شود.
مشاور مرکز هنرهای تجسمی همچنین در مورد مزایای اجرای این تصمیم گفت: با توجه به اینکه انجمنها غیر از برنامههایی مانند دوسالانهها در زمینههای دیگری هم با هنرمندان در ارتباط هستند موقعیت بیشتری برای شرکت اعضا و تشویق هنرمندان آن رشته دارند این تصمیم باعث میشود فضای متفاوتتری نسبت به گذشته ایجاد شود و انجمنها میتوانند حضور فعالانهتری برای نمایشگاههایشان داشته باشند.
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