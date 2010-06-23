دو هزار دستگاه ناوگان عمومی آماده جابجایی مسافران تابستانی هستند

جلال فتوره چی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع فصل تابستان و تعطیلی مراکز آموزشی وافزایش تقاضا برای انجام سفرهای تابستانی با ناوگان حمل ونقل عمومی مسافر تعداد 119 شرکت حمل و نقل مسافر در سراسر استان با بیش از دو هزار و 240دستگاه ناوگان عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه وتعداد پنج هزار و 300 راننده حرفه ای آماده ارائه خدمات و جابجایی مسافران تابستانی به اقصی نقاط کشور هستند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی برای جابجایی مطلوب مسافران تابستانی اظهارداشت: با توجه به سرمایه گذاریهای عظیم انجام شده در بخش حمل و نقل جاده ای بویژه در بخش مسافری شرکتهای حمل و نقل باید به سمت انجام سفرهای با برنامه پیش رفت.

معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: با توجه به آغاز سفرهای تابستانی از هم اکنون نسبت به پیش بینی وسائط نقلیه مورد نیاز برای نقل و انتقال مسافران بویژه در ایام پیک سفر در طرح تابستانی مسافربری اقدام کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکلی به لحاظ تهیه بلیط در استان وجود ندارد، یاد آورشد: هموطنانی که قصد مسافرت در این ایام را دارند، می توانند با مراجعه به پایانه ها و شرکتهای حمل و نقل و یا از طریق مراجعه به سایتهای اینترنتی www.payaneh.ir - www.gilanmosafer.ir - www.safar724.ir نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند.

فتوره چی همچنین ضمن اشاره به آمار جابجایی مسافر در طرح تابستانی سال گذشته افزود: در تابستان سال گذشته یک میلیون و 329 هزار و 359 نفر مسافر طی141 هزار و 80 سفر به مقاصد داخل و خارج استان عزیمت کردند.

وی یاد آورشد: در ایام طرح جابجایی مسافران تابستانی گروههای گشت محسوس و نامحسوس از اداره کل برای کنترل بر نحوه فعالیت شرکتهای حمل و نقل مسافربری به سراسر استان اعزام شده و نیز شماره تماسهای 7220154 ، کانون انجمنهای صنفی حمل و نقل مسافر با شماره تلفن 2229112، سامانه پیام کوتاه 3000143 و نمایندگان اداره کل مستقر در پایانه های مسافربری استان آماده رسیدگی به مسائل و مشکلات مسافران و رسیدگی به شکایات بوده، در ضمن کمیسیون ماده 12 در ایام طرح تابستانی سالجاری برای برخورد با تخلفات شرکتهای حمل و نقل مسافر استان فعال است.