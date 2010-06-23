مسعود صفوی به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین اهداف تولید انیمیشن "شکرستان" بردن انیمیشن از ساعت برنامههای کودک به ساعت برنامههای بزرگسال بود، میخواستیم مجموعهای بسازیم که هر شب و به جای مجموعههای معمول روی آنتن برود و برای کل خانوادهها جذاب باشد.
وی افزود: تولید این مجموعه در روندی طولانی و با پشتوانه تحقیق و پژوهش چند ماهه انجام شد، تصمیم داشتیم بر طبق قواعدی که در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد انیمیشنی بسازیم که حرفهای و جذاب باشد و از نمونههای قبلی در تولید انیمیشن چند گام فراتر رفته و الگوسازی کنیم.
این تهیهکننده ادامه داد: ما به تولید صنعتی فکر میکردیم به این معنا که انیمیشنی با قسمتهای بالا را با کیفیت، سریع و ارزان بسازیم. اتفاقی که در کشورهای صاحب انیمیشن رخ میدهد و در ایران چنین مسیری طی نمیشود. طبق برنامهریزیهایی که انجام داده بودیم میخواستیم "شکرستان" روی آنتن برود و بدون وقفه تولید بخشهای دیگر ادامه پیدا کند.
صفوی با اشاره به انتخاب قصهها و فضای ایرانی برای "شکرستان" گفت: در حوزه انیمیشن ما این داعیه را داریم که صاحب مکتب ایرانی هستیم، با وجود دشواریها دوست داشتیم اولین مجموعه انیمیشنی که تولید میکنیم رنگ و بوی ایرانی داشته باشد. ممکن است این ویژگی باعث شود مخاطب خارجی با فضای مجموعه کمی دیر همراه شود اما توجه به سنتها و فرهنگ و فضای ایرانی جذابیتهایی ویژه هم برای مخاطب غیر ایرانی دارد.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان شبکههای عرب زبان، ایتالیایی، فرانسوی و تایلندی برای خریداری این انیمیشن ابراز تمایل کردهاند و این موضوع نشان میدهد توانستهایم در سطح معیارهای بینالمللی بازار انیمیشن گام برداریم. در مجموعههای رئال بازیگر و قصه میتواند عاملی برای جذب مخاطب باشد و در انیمیشنها، فضاسازی، استفاده از رنگ و گرافیک درست و دکوپاژ حرفهای میتواند مخاطب را جذب کند.
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تعدادی از نمایندگان شبکههای عرب زبان، ایتالیایی، فرانسوی و تایلندی برای خریداری "شکرستان" ابراز تمایل کردهاند.
این تهیهکننده درباره حضور انیمیشن ایران در بازارهای بینالمللی گفت: بازار قوانین خود را دارد. خانوادههای خارجی و بخش روشنفکری هر جامعهای به دنبال سلامت روحی و ذهنی کودکان است. نمایندگان خارجی شبکه های مختلف در گفتگوهایی که داشتهایم از اصطلاح انیمیشن حلال استفاده میکنند که بار معنایی دارد و نشان میدهد آنها هم برایشان مهم است که کودکانشان را با چه برنامههایی سرگرم کنند.
صفوی گفت: ما اگر در تکنیک خودمان را قوی و فضاهای شاد را وارد کارهایمان کنیم، قصهها را بینالمللی و در کارگردانی پیشرفت کرده و بامعیارهای روز دنیا هماهنگ باشیم میتوانیم بخشی از بازار انیمیشن را به خودمان اختصاص دهیم. فرهنگ ایرانی این ظرفیت را دارد که پایه و اساس انیمیشنهای نوآورانه باشد.
وی درباره مخاطبان این برنامه گفت: همان طور که گفتم این مجموعه را برای مخاطب بزرگسال ساختهایم و جالب است که بچهها با قصهها و فضای "شکرستان" ارتباط برقرار کردهاند. با توجه به پیچیدگیهای این مجموعه به نظر میرسد که مخاطب کودک آن قدر رشد ذهنی دارد که پیچیدگیها را به خوبی درک میکند.
صفوی ادامه داد: یکی از برنامههای ما این بود که "شکرستان" مانند مجموعهای زنده هر شب روی آنتن برود تا خانوادهها عادت دیدن انیمیشن را از یاد نبرند. انیمیشن بخشی از کودکی ما را زنده و با طراوت نگه میدارد و بچهها را با ذوق و تخیل و فانتزی آشنا میکند.
این تهیهکننده گفت: اطمینان دارم اگر "شکرستان" هر شب و در ساعتی مناسب روی آنتن برود به اندازه پربینندهترین مجموعههای روتین مخاطب دارد و میتواند با آنها رقابت کند. خانوادهها را در فضایی سرگرمکننده و خیالانگیز بدون لودگی و شوخیهای سبک سهیم میشوند.
مجموعه "شکرستان" به تهیهکنندگی مسعود صفوی و کارگردانی بابک نظری محصول حوزه هنری است و از شبکه دو پخش میشود. در تولید این انیمیشن 90 قسمتی 50 نفر همکاری کردهاند.
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