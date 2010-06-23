فروش آدامسهای الکلی در برخی فروشگاههای پایتخت

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی از آدامسهایی که در سوپرمارکتهای شهر تهران با طعمهای مختلف مشروبات توزیع می شود حاوی الکل است.

وی با اشاره به مصرف بی اندازه آدامس در میان ایرانیها بیان کرد: سالانه 500 میلیارد تومان هزینه آدامس ایرانی هاست.

ابهری ادامه داد: بر اساس پژوهشهای انجام شده توسط گروه آسیب شناسی اجتماعی، 85 درصد آدامسهای مصرفی در کشور وارداتی است و همچنین روی بسته های آن فرمول و ترکیب تهیه آدامسها مشخص نیست.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: از سال 84 تا کنون واردات آدامس در کشور ما هزار برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: طبق بررسیهای اقتصادی و مالی هزینه مصرف آدامس در کشور، هشت برابر هزینه تورهای گردشگری داخلی و چهار برابر مصرف بازار آب معدنی وارداتی از کشورهای همسایه است.

ابهری با اشاره به اینکه مصرف آدامس اعتیاد آوراست افزود: مصرف آدامس در زنان بیش از مردان است به طوری که 75 درصد مصرف کنندگان آدامس زنان هستند.

وی تاکید کرد: برخلاف تبلیغات موجود در مورد کمک آدامس به هضم غذا، این ماده هیچ کمکی به هضم و جذب غذا نمی کند بلکه در برخی از موارد سبب بروز حساسیت نیز می شود.

به گفته این آسیب شناس علوم اجتماعی احتمال بروز سرطان زبان از جویدن زیاد آدامسهایی با طعم دارچین و کافئین وجود دارد.



