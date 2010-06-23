زیارت اهل قبور چرا شبها تعطیل است / مراجع: زیارت شبانه اهل قبور منعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه آمار دقیقی از گورستانهای فعال و متروکه در کشور وجود ندارد ولی بر اساس آمار غیر رسمی مردم اموات خود را در بیش از هشت هزار گورستان در سطح کشور دفن می کنند. دربهای بهشت زهرا (س) در تهران شبها بر روی مردم بسته است. مردمی که به دلیل حجم ترافیک و آلودگی هوا در روزهای پایانی هفته فرصتی برای زیارت اهل قبور ندارند و آرامش شب را بهترین زمان ممکن برای تازه کردن دیدار عزیزان خفته در خاک خود می دانند.

هنگام غروب آفتاب دژبانهای نیروی زمینی ارتش از ورود خودروها و مردم به داخل گورستان جلوگیری می کنند و بسیاری از مردم که از راههای دور خود را برای قصد زیارت اهل قبور رسانده اند با حسرت به میله های درب بهشت زهرا چنگ زده و با چشمانی خیس از دور فاتحه می فرستند.



تعطیلی شبانه بهشت زهرا به استناد قانونی 40 ساله است

اسد فاضل مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دربهای گورستان بهشت زهرای پایتخت از اذان صبح تا اذان مغرب باز است گفت: این قانون در مدت 40 سال فعالیت بهشت زهرا (س) تغییر نکرده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا بزرگترین گورستان پایتخت که امروز به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده به صورت 24 ساعته باز نیست گفت: ما مسلمانیم و زیارت اهل قبور در شب مکروه است. ضمن اینکه به علت تعرض و سرقت اشیاء و تابلوهای قبور سازمان بهشت زهرا(س) این سازمان تصمیم گرفت تا مسئولیت حفاظت را بر عهده نیروی زمینی قراردهد.

رفتن به گورستان در شب مانعی ندارد

در عین حال دفتر آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر مبنی بر اینکه زیارت اهل قبور در شب چه حکمی دارد گفت: رفتن به گورستان به قصد زیارت اهل قبور منع شرعی ندارد و بسیاری از علما شبها در گورستانها مراسم خاصی داشته اند.

سازمان اوقاف برنامه ای برای 24 ساعته کردن گورستانها ندارد

محمد سروقدی رئیس اداره کل بقاع متبرکه سازمان اوقاف کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی بقاع متبرکه و امامزادگان کشور دارای گورستان عمومی هستند گفت: دربهای بقاع متبرکه و گورستانهای این اماکن بر اساس ساعت و زمانبندی سازمان اوقاف بر روی مردم باز و بسته می شود و قرار هم نیست که 24 ساعته درب امامزادگان باز باشد.

وی گفت: اینکه بهشت زهرا (س) چرا 24 ساعته باز نیست به مدیریت سازمان بهشت زهرا (س) و شهرداری تهران مرتبط است ولی با وجود اینکه بقاع متبرکه در حال تبدیل شدن به بوستان و مراکز فرهنگی هستند بازهم سیاستهای سازمان اجازه باز بودن دائمی دربهای بقاع را ندارد مگر در شرایط خاص مانند ایام نوروز یا ماههای محرم و رمضان.

باوجود اینکه رفتن به گورستان آنهم در گورستانهای امروزی پایتخت که به امکاناتی همچون نورپردازی، مناسب سازی و خدمات مختلف رفاهی تجهیز شده اند به اعتقاد جمعی از مراجع منع شرعی ندارد ، بازهم شبها درب گورستانها به روی بازماندگان اموات بسته است. این درحالی است که سازمان اوقاف و شهرداری تهران بارها بر تبدیل گورستانها به مراکز فرهنگی تاکید کرده اند و شاید فراهم آوردن تمهیداتی برای برای باز ماندن آرامگاهها در شب ها بتواند به این مهم کمک کند.

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سیدهادی کسایی زاده