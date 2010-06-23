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۲ تیر ۱۳۸۹، ۸:۳۴

نتیجه جلسه کاشانی و سعیدلو/

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قبل از آغاز لیگ دهم معرفی می‌شود

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قبل از آغاز لیگ دهم معرفی می‌شود

با توافق حبیب کاشانی و علی سعیدلو قرار است اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قبل از آغاز لیگ دهم معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست مسئولان سازمان تربیت بدنی و در راس آن علی سعیدلو به دنبال چیدمان مناسبی برای ترکیب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس هستند اما با وجود پایان لیگ نهم و گذشت نزدیک به یک ماه از فصل نقل و انتقالات هنوز این اتفاق رخ نداده است.

در نشستی که روز سه شنبه بین علی سعیدلو و حبیب کاشانی برگزار شد، طرفین تاکید کردند اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قبل از آغاز لیگ دهم معرفی شود.

گزارش وضعیت مالی باشگاه، گزارش فعالیت های فصل نقل و انتقالات و برنامه های باشگاه پرسپولیس برای حضور در 3 جام، از دیگر مواردی بود که در جلسه مشترک حبیب کاشانی و علی سعیدلو مطرح شد.

کد مطلب 1105793

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