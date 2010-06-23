به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست مسئولان سازمان تربیت بدنی و در راس آن علی سعیدلو به دنبال چیدمان مناسبی برای ترکیب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس هستند اما با وجود پایان لیگ نهم و گذشت نزدیک به یک ماه از فصل نقل و انتقالات هنوز این اتفاق رخ نداده است.

در نشستی که روز سه شنبه بین علی سعیدلو و حبیب کاشانی برگزار شد، طرفین تاکید کردند اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قبل از آغاز لیگ دهم معرفی شود.

گزارش وضعیت مالی باشگاه، گزارش فعالیت های فصل نقل و انتقالات و برنامه های باشگاه پرسپولیس برای حضور در 3 جام، از دیگر مواردی بود که در جلسه مشترک حبیب کاشانی و علی سعیدلو مطرح شد.