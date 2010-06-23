به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی محمدرضا شجاعی و بر مبنای فیلمنامه مسعود بهبهانی‌نیا در 50 قسمت 35 دقیقه‌ای تهیه شده است که از 9 تیر ماه هر شب ساعت 23 روی آنتن می‌رود.

در مجموعه "فاصله‌ها" دانیال حکیمی، شاهرخ استخری، نیما شاهرخ شاهی، مریم کاویانی، روشنک گرامی، رضا کلی، حمید شریف زاده، احمد قاسمی، نوید قنبریان، مینو شیخان، محمدرضا قیاس آبادی، حسن جوهرچی، بهاره افشاری و... بازی کردند.



در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: محسن کریمی فردی مذهبی و خوشنام در محل و مورد اعتماد همگان و محل رجوع اهالی برای حل مشکلاتشان است. او متوجه سستی ایمان پسرش، سهراب در نماز و تکالیف شرعی شده و راه چاره ای می‌جوید، اما یک حادثه باعث می شود محسن متوجه فاصله زیادی شود که میان نگاه او به زندگی و ارزش‌هایش با نگاه سهراب وجود دارد و...

سایرعوامل "فاصله‌ها" عبارتند از مدیرتولید: سیدابولقاسم حسینی، مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی فرد، طراح چهره پردازی: محمد قومی، دستیار اول کارگردان: امیر سلیمانی، برنامه ریز: محمد حمزه ای، منشی صحنه: آتوسا شاه سیاه، تصویربردار پشت صحنه: مهدی حیدری، عکاس: ایران انتظام، مدیر مالی: محبوبه بختیاری، روابط عمومی: طیبه محمدی رهنما، مدیر پشتیبانی: سیدمجتبی مومنی، مشاور فیلمنامه: محمدرضا شفیعی و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.