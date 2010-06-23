به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، زندانیان حاضر در این زندانها در سلولهای انفرادی حبس هستند که دو در آهنی آنها را از دیگر قسمتهای زندان جدا می کند.

یکی از این زندانهای ایکس با نام زندان "آیالون" شناخته می شود و هویت آن اولین بار توسط روزنامه معاریو افشا شد و تا زمانی که این روزنامه درباره آن مطلبی ننوشته بود کسی از وجود این زندانها خبر نداشت.

این در حالی است که این روزنامه نیز از یکی از افراد این زندان به نام آقای ایکس یاد می کند؛ یعنی هر چند وجود این زندانها افشا شده اما هنوز هویت افراد زندانی در آنها مشخص نیست.

به نوشته دیلی تلگراف، تنها پس از گذشت چند ساعت از انتشار این مطلب بر روی نسخه اینترنتی روزنامه معاریو، این مطلب از روی آن حذف شد.

در این گزارش آمده که هیچ کس حق ورود به این زندانها را نداشته و کسی هم به ملاقات زندانیان نمی رفت.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز اعلام شد: نتایج یک گزارش جدید از تشکیل یگانهای ویژه ای در زندانهای رژیم صهیونیستی حکایت دارد که برای شکنجه فلسطینیان و شکستن اراده و مقاومت آنان طراحی شده اند.

در آن گزارش اعلام شده بود: رژیم صهیونیستی با تشکیل یگان های ویژه "نخشون" و "میتسادا" در سالهای اخیر از آنها در شکنجه فلسطینی در زندانهای مخوف خود استفاده کرده است.

تحلیلگران معتقدند، تشکیل این دو یگان ویژه شکنجه اسرا که در واقع جنایت جنگی محسوب می شود، به تاریخ خفت بار رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشر افزوده می شود.



"عبدالناصر فروانه" پژوهشگر امور اسرا درباره این گزارش اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تاریخی سیاه و مملو از جنایاتی علیه فلسطینیان دارد که قابل شمارش نیستند.