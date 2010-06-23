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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۸

کیجتو در گفتگو با مهر:

تیم اصلی خود را به ایران آورده بودیم/ امیدوارم ایران و ژاپن جهانی شوند

تیم اصلی خود را به ایران آورده بودیم/ امیدوارم ایران و ژاپن جهانی شوند

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ژاپن گفت: این تیم اصلی ما بود اما نتوانستیم برابر بازیکنان ایران عملکرد خوبی داشته باشیم.

"نونو کیجتو" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست 5 بر 2 تیمش برابر تیم زیر 19 سال ایران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در این دیدار ما از نظر تکنیک و قدرت بدنی مقابل تیم ایران ضعیف‌تر بودیم و در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که با تیم اصلی اش به ایران آمده است؟، تاکید کرد: ما با تیم اصلی خود به ایران آمده ایم. این تیم در ماه‌های اخیر دیدارها و اردوهای آماده سازی مختلفی را پشت سرگذاشته است تا بتواند در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به نتایج قابل قبولی دست یابد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ژاپن خاطرنشان کرد: بازیکنان ایران در این بازی بسیار خوب از تمام فضای زمین استفاده کردند و با ارسال‌های مناسب از جناحین توانستند از دفاع ما عبور کرده و به گل برسند.

کیجتو در پایان گفت: امیدوارم در مرحله حذفی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا با تیم ایران روبرو نشویم و در نهایت هر دو تیم با پیروزی در این مسابقه به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرده و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کنند.

تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان عصر سه شنبه در دومین دیدار تدارکاتی با تیم جوانان ژاپن که در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد، با نتیجه 5 بر 2 مقابل این تیم به پیروزی دست یافت. این تیم در دیدار نخست برابر مهمان شرق آسیایی خو 2 بر یک شکست خورده بود.

کد مطلب 1105804

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