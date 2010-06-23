60 درصد فرش مساجد لبنان توسط مددجویان کمیته امداد بافته می شود

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب افزود: این تخته فرشها 40 متری درابعاد پنج در هشت متر با رنگ بندی خاص درکارگاههای مددجویان خراسان شمالی بافته می شود.

وی تهیه مواد مرغوب، نظارت و بازدید مستمر کارشناسان فرش از کارگاهها، برگزاری آموزشهای مقدماتی و تکمیلی بافندگان در کیفیت ومرغوبیت دست بافته ها را از جمله مزایای بافت این تخته فرشها عنوان کرد.



وی با بیان اینکه این تخته فرشها باید تا پایان آبان ماه به کشور لبنان تحویل داده شود گفت: پیش بینی می شود هر متر مربع این فرشها سه میلیون و 700 هزار ریال بفروش برسد که پس از فروش وجه مورد نظر عینا تقدیم بافنده می شود.



اکبریانی با اعلام اینکه در حال حاضر 140 بافنده مشغول بافت این فرشها هستند اظهار داشت: از این میان 133 نفر از آنان زن و هفت نفر مرد هستند.



وی در خصوص بیمه این قالیبافان گفت: 63 کارگاه بافنده جهت تامین رفاه وامنیت شغلی آنان تحت حمایت بیمه قالیبافی و تامین اجتماعی است.



معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با عنوان اینکه قالیبافان تحت حمایت این نهاد علاوه بر بافت فرش کشور لبنان به صورت شخصی و برای کشور امارات متحده عربی نیز فرش می بافند خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و 100 بافنده از طریق دریافت تسهیلات و با حمایتهای این نهاد مشغول اجرای طرح قالبیافی هستند.



کمیته امداد خراسان شمالی بیش از 35 هزار خانوار را زیر چتر حمایتهای خود دارد.