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۲ تیر ۱۳۸۹، ۸:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های جهان به شرح زیر است.

- تلفات طوفان در شمال شرق برزیل به 41 کشته رسید.

- رئیس جمهوری سوریه خواستار تشکیل یک دولت واحد درعراق شد.

-"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت: ژنرال "استنلی مک کریستال" با انتقاد از استراتژی جنگ آمریکا اشتباه بزرگی را مرتکب شد.

-"برونیسلاو کومورکوفسکی" رئیس جمهوری موقت لهستان گفت: نیروهای لسهتانی باید در سال 2012 از افغانستان خارج شوند.

- دولت انگلیس 150 میلیون دلار برای کمک به توسعه در یمن در اختیار این کشور قرار داد.

- رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد: مناقشات گازی بین روسیه و بلاروس بر بخش انرژی آلمان تاثیر خواهد گذاشت.

-"باراک اوباما" با انتقاد از فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان آینده وی را مبهم توصیف کرد.

- دستگاه اطلاعاتی پاکستان از بازداشت یک تبعه آلمانی به اتهام ارتباط با القاعده خبر داد.

- توقیف 1.7 تن کوکائین مخفی شده در محموله سیب در برزیل.

- نیروهای گشت ساحلی آمریکا و بریتیش پترولیوم برای مواجهه احتمالی با طوفان در خلیج مکزیک آماده می شوند/ نشت نفت در خلیج مکزیک همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1105808

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