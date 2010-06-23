عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تلفات طوفان در شمال شرق برزیل به 41 کشته رسید.
- رئیس جمهوری سوریه خواستار تشکیل یک دولت واحد درعراق شد.
-"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت: ژنرال "استنلی مک کریستال" با انتقاد از استراتژی جنگ آمریکا اشتباه بزرگی را مرتکب شد.
-"برونیسلاو کومورکوفسکی" رئیس جمهوری موقت لهستان گفت: نیروهای لسهتانی باید در سال 2012 از افغانستان خارج شوند.
- دولت انگلیس 150 میلیون دلار برای کمک به توسعه در یمن در اختیار این کشور قرار داد.
- رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد: مناقشات گازی بین روسیه و بلاروس بر بخش انرژی آلمان تاثیر خواهد گذاشت.
-"باراک اوباما" با انتقاد از فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان آینده وی را مبهم توصیف کرد.
- دستگاه اطلاعاتی پاکستان از بازداشت یک تبعه آلمانی به اتهام ارتباط با القاعده خبر داد.
- توقیف 1.7 تن کوکائین مخفی شده در محموله سیب در برزیل.
- نیروهای گشت ساحلی آمریکا و بریتیش پترولیوم برای مواجهه احتمالی با طوفان در خلیج مکزیک آماده می شوند/ نشت نفت در خلیج مکزیک همچنان ادامه دارد.
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