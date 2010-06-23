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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۷

ایازی در گفتگو با مهر:

متکدیان پایتخت را تحویل می دهیم اما دوباره رها می شوند

متکدیان پایتخت را تحویل می دهیم اما دوباره رها می شوند

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اعلام اینکه روزانه بیش از 300 متکدی از سطح شهر تهران جمع آوری می شوند گفت: شهرداری تهران متکدیان و کارتن خوابها را از سطح شهر جمع آوری می کند اما پس از تحویل به سازمانهای مسئول روز بعد دوباره رها می شوند.

محمدهادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزانه بیش از 300 متکدی از سطح شهر تهران جمع آوری می شوند گفت: برنامه هایی شامل استحمام، معاینه پزشکی و غذای گرم اولین اقدام پس از ورود متکدیان به مراکز نگهداری موقت است.

وی گفت: متکدیان پس از تشکیل پرونده به سازمان بهزیستی تحویل داده می شوند اما بارها مشاهده شده بهزیستی آنها را پس از مدتی رها می کند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تائید وجود مافیای تکدی گری در شهر تهران تصریح کرد: اینکه گفته شده متکدیان به خودروهای سازمان خدمات اجتماعی ویژه جمع آوری متکدیان حمله کرده و مددکاران را تهدید می کنند صحیح است ولی اینکه چرا بهزیستی وظیفه خود را پس از تحویل متکدیان انجام نمی دهد جای سئوال دارد.

ایازی در پاسخ به این پرسش که چرا تعداد متکدیان و کارتن خوابها در سطح شهر افزایش یافته گفت: آغاز فصل تابستان و مهاجرت خیل عظیم بیکاران و معتادان به پایتخت علت اصلی این افزایش است که به زودی در نشستی مشترک میان شهرداری و بهزیستی راه حلهای رفع این معضل را بررسی می کنیم.

کد مطلب 1105811

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