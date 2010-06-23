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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۴۷

گلستان انجمن صنفی فعال برای خبرنگاران ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: این استان فاقد انجمن فعال صنفی خبرنگاران است که باید در زمینه تشکیل این انجمن برنامه ریزی شود.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با تشکیل این انجمن بسیاری از خواسته های صنفی خبرنگاران را از طریق آن می توان پیگیری و رفع کرد.

وی  به وضعیت مسکن مهر خبرنگاران اشاره کرد و گفت: بحث مسکن مهر مثنوی پیچیده و طولانی دارد و برای رفع آن باید تعاونی تشکیل شود.
 
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر خبرنگاران استان بدون تشکیل شرکت تعاونی شدنی نیست و باید در این زمینه تلاش شود.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان، صدور کارت خبرنگارنی را از جمله دغدغه ها دانست و گفت: تاکنون تنها 45 فقره کارت خبرنگاری در استان صادر شده است.
 
منتظری افزود: خبرنگاران برای دریافت کارت خبرنگاری اقدام کنند، زیرا شرط حضور در جلسات خبری، داشتن این کارت است.
 
وی بیمه خبرنگاران را از دیگر مسائل فراروی برشمرد و گفت: درحال حاضر تعدادی از خبرنگاران استان از این بیمه بهره مند هستند و روال بیمه شدن سایر فعالان عرصه خبر نیز در دست اقدام است.
 
وی بازدید از دفاتر نشریات، روزنامه ها و خبرگزاری ها را از جمله برنامه های آتی این اداره کل اعلام کرد.
کد مطلب 1105812

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