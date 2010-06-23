گلستان انجمن صنفی فعال برای خبرنگاران ندارد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با تشکیل این انجمن بسیاری از خواسته های صنفی خبرنگاران را از طریق آن می توان پیگیری و رفع کرد.

وی به وضعیت مسکن مهر خبرنگاران اشاره کرد و گفت: بحث مسکن مهر مثنوی پیچیده و طولانی دارد و برای رفع آن باید تعاونی تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر خبرنگاران استان بدون تشکیل شرکت تعاونی شدنی نیست و باید در این زمینه تلاش شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان، صدور کارت خبرنگارنی را از جمله دغدغه ها دانست و گفت: تاکنون تنها 45 فقره کارت خبرنگاری در استان صادر شده است.

منتظری افزود: خبرنگاران برای دریافت کارت خبرنگاری اقدام کنند، زیرا شرط حضور در جلسات خبری، داشتن این کارت است.

وی بیمه خبرنگاران را از دیگر مسائل فراروی برشمرد و گفت: درحال حاضر تعدادی از خبرنگاران استان از این بیمه بهره مند هستند و روال بیمه شدن سایر فعالان عرصه خبر نیز در دست اقدام است.

وی بازدید از دفاتر نشریات، روزنامه ها و خبرگزاری ها را از جمله برنامه های آتی این اداره کل اعلام کرد.