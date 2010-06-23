فاطمه گودرزی بازی در فیلم و مجموعههایی همچون "مسافرت نوروزی"، "پس از سالها"، "مرا بشناس"، "ترانه مادری"، "شیخ بهایی"، "ماه منیر"، "جان شیفته"، "رز سرخ"، "دستهای خالی"، "نیما یوشیج"، "مربای شیرین" و ... را در کارنامه دارد. او در مجموعه شبانه "فاصلهها" بازی کرده و آن را از شبکه سه آماده پخش دارد. او طرحی برای کارگردانی به تلویزیون داده که بعد از تصویب آن را بسازد.
گودرزی در پاسخ به این سئوال که ورود بازیگران را به عرصه کارگردانی و تهیهکنندگی در تلویزیون چه طور ارزیابی میکنید چرا که برخی آنها دانش لازم را ندارند به خبرنگار مهر گفت: همانطور که خودتان اشاره کردید بازیگرانی که قصد دارند عرصه کارگردانی را تجربه کنند باید دانش لازم را داشته باشند. اگر بازیگری هم توانایی لازم را دارد میتواند حرفه کارگردانی هم تجربه کند. او در ابتدا باید چند فیلم کوتاه بسازد و بعد از محک زدن خودش فیلم بلند بسازد.
وی در ادامه افزود: به نظرم خوب است امکان کارگردانی برای بازیگران فراهم شود تا آنها نیز استعداد خودشان را در این باره محک بزنند. به هر حال بازیگر فقط بازی نمیکند، بلکه به پشت دوربین هم توجه میکند. وقتی بازیگری ساخت اولین فیلماش را تجربه میکند نباید منتقدان خیلی زود اثر او را قضاوت کنند و موضع بگیرند، بلکه به او اجازه بدهند تا تجربهاش روز به روز بیشتر شود و بعد قضاوت کلی کنند، چون بازیگران همیشه زیر ذرهبین هستند.
این بازیگر درباره اینکه اما فقط تعدادی از بازیگرانی که کارگردانی را تجربه کردند، موفق شدند، گفت: گرایش بازیگران به کارگردانی ایرادی ندارد و اگر امکان آن برایشان فراهم است، میتوانند آن را تجربه کنند. آنها میتوانند تواناییشان را محک بزنند. ما بازیگرانی مثل آقای عطاران را داشتیم که وقتی کارگردانی را تجربه کردند، موفق شدند و بیننده هم توانسته با آثارش ارتباط زیادی برقرار کند. این مسئله باعث خوشحالی است که بازیگری تا این حد موفق شده است. به هر حال بازیگرانی هم هستند موفق نمیشوند، اما مسئلهای نیست.
گودرزی درباره اینکه آیا قبل از شروع بازیگری به کارگردانی هم فکر میکرد و دوست داشت این حرفه را تجربه کند، توضیح داد: نه، بعد از سالها بازی علاقمند شدم تا کارگردانی هم تجربه کنم. مسلماً وقتی بازی میکنم توجه زیادی هم به پشت دوربین میکنم. مثلاً در صحنهای که دوربین ثابت است، من با توجه به فضای آن صحنه دوست دارم دوربین روی ریل باشد شاید در این صورت میتوان مفهوم را به گونهای دیگر منتقل کرد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بازیگری را بیشتر دوست دارم، چرا که انگیزه زیادی برای بازی دارم. البته کارگردان شدن کار دشواری است، چون زمان زیادی میبرد تا به هدف برسید. با توجه به اینکه من به شکل مستمر بازی میکنم، زمان کمی دارم تا کارگردانی را دنبال کنم.
این بازیگر درباره طرحی که برای کارگردانی به تلویزیون ارائه کرده است افزود: من طرح را ارائه کردم. با توجه به اینکه هنوز تصویب نشده، نمیتوانم توضیح زیادی بدهم.
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