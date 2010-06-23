خبرنگاران رسانه های خراسان شمالی اطلاعات خود را افزایش دهند

سهراب ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این مطلب افزود: معلومات عمومی و اطلاعات آماری ضعیف گروهی از خبرنگاران باعث شده تا تحلیل واخبار ضعیفی از این استان منعکس شود.

وی بالا بردن اطلاعات آماری برای خبرنگاران را امری ضروری عنوان کرد و تصریح کرد:خانه مطبوعات استان آمادگی برگزاری کلاسهای آموزش خبرنگاری وتکنیکهای این رشته را دارد، اما جهت کار خبری، صرف یادگیری این تکنیکها کافی نیست.



وی گفت: خبرنگاران نباید صرفا مطالب ارائه شده از سوی مسئولان را در رسانه ها منعکس کنند، بلکه باید با استفاده از اطلاعات آماری و آگاهی های خود از موضوع، تحلیلهای مناسبی ارائه دهند.



ابراهیمی بزرگترین مشکل پیش روی خبرنگاران را درآمد پایین آنها دانست وگفت: این مشکل، انگیزه خبرنگاران را در بالا بردن کیفیت اخبار از بین برده است.



وی گفت: داشتن آرشیو خبری برای خبرنگاران الزامیست واین امر آنها را در تحلیل اظهارات مسئولان یاری خواهد کرد.



وی افزود:خبرنگاران نباید تنها حاملان سخن مسئولان باشند بلکه باید قبل از انتشار سخنان تحلیل وبررسی پیرامون آن خبر داشته باشند.



مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان شمالی با اشاره به تاثیر خبرنگاران در عملکرد مسئولان و مردم گفت: خبرنگار با نوشتن مطالبی در قالب یادداشت وتحلیل سخنان مسئولان می تواند راهکارمناسبی در خصوص مشکلات ارائه دهد واز این طریق در ذهن مردم ومسئولان جرقه ایجاد کند.



ابراهیمی خبرنگاران را ملزم به پیروی از خط ومشی رسانه خود دانست و در ادامه افزود: در کنار پیروی از این خط ومشی خبرنگاران باید جرات ارائه نظریه وتحلیل نیز داشته باشند.



مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان شمالی تصریح کرد: مهمترین عامل ارتقاء سطح آگاهی و معلومات خبرنگاران، احساس نیاز از سوی خود آنان است.