علی کفاشیان که عصر سه‌شنبه برای تماشای دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال جوانان ایران و ژاپن به زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تمام توان‌مان را برای آماده سازی هرچه بهتر این تیم‌ و تیم‌های امید، نوجوانان و دیگر تیم‌های پایه به کار می بندیم تا آنها با آمادگی کامل در مسابقات بین‌المللی به میدان بروند.

وی در ادامه افزود: تا جائیکه می‌توانیم اردوهای آماده سازی و بازی‌های تدارکاتی مطلوب را برای این تیم‌ها در نظر می‌گیریم. بطور مثال تیم جوانان اردویی 2 هفته‌ای را در آلمان پیش رو دارد، سپس در تورنمنت مهم اوکراین شرکت می کنند و دیدارهایی با تیم‌های جمهوری چک و چین پیش رو خواهد داشت.

کادر فنی تیم جوانان مورد حمایت کامل فدراسیون است

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه بازی با تیم‌های بزرگ اعتماد به نفس این تیم‌ها را برای کسب موفقیت‌های آینده بیشتر می کند، در مورد وضعیت کادر فنی تیم جوانان تصریح کرد: علی دوستی و کادرفنی این تیم با توجه به قهرمانی در آسیا و صعود به مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان، عملکرد خوبی داشته و مورد حمایت کامل فدراسیون هستند.

وی با بیان اینکه کادرفنی تیم جوانان، کادری خوب و لایق است که در این مدت توانسته‌اند با تلاش بسیار، تیم بسیار خوبی را آماده حضور در مسابقات آسیایی کنند، اظهار داشت: البته کمیته فنی فدراسیون کار آنها را ارزیابی کرده و اطلاعات لازم را برای موفقیت بیشتر تیم جوانان به کادرفنی این تیم ارائه خواهد کرد.

به جهانی شدن تیم‌های پایه امیداریم

کفاشیان در پاسخ به این پرسش که "تا چه اندازه به موفقیت تیم‌های جوانان و نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا امیدوار هستید؟"، خاطرنشان کرد: صددرصد به موفقیت و کسب سهمیه جهانی توسط این دو تیم امیدوارم. ضمن‌اینکه با تلاش کادرفنی و بازیکنان تیم جوانان ما پیش‌بینی می کنیم، این تیم ناکامی دور گذشته را جبران کرده و امسال در بین سه تیم برتر آسیا قرار گیرد.

پیگیری اجرای طرح سرباز قهرمان برای تیم نوجوانان ایران

"یکی از وعده‌های مسئولان پس از کسب عنوان نخست تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2008 ازبکستان، اجرای قانون سرباز قهرمان برای بازیکنان آن تیم بود اما تاکنون اجرا نشده است."، کفاشیان در این خصوص تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح نیاز به قوانین خاص دارد که ما هم پیگیر آن هستیم.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: قانونی و اجرایی شدن این مورد نه تنها در تیم‎‌‌های فوتبال بلکه در همه رشته‌های ورزشی باعث افزایش روحیه بازیکنان نوجوان و جوان خواهد شد که امیدواریم برای تشویق تیم‌های پایه و افزایش احتمال موفقیت آنها در مسابقات معتبر آسیایی و جهانی این قانون تصویب و اجرا شود.

منشور اخلاقی سختگیرانه‌تر اما منطقی‌تر اجرا می شود

وی در مورد اجرای منشور اخلاقی در سال آینده تصریح کرد: طی نشستی که با مسئولان سازمان لیگ برتر، سازمان لیگ آزادگان، کمیته انضباطی و ... خواهیم داشت، شیوه و نوع محروم کردن‌ها را مشخص خواهیم کرد. ما امسال هم بازیکن و مربی منشوری داریم اما براساس مدارک و مستندات کمیته انضباطی در خصوص این مسئله تصمیم گیری می کند.

کفاشیان با اشاره به اینکه اگر کسی مرتکب عمل اشتباهی شد، تنها از لیگ برتر محروم نمی شود بلکه در کل فوتبال نباید فعالیت کند، افزود: همانطور که گفتم امسال هم منشور اخلاقی اجرا می شود. اجرای این طرح سختگیرانه اما منطقی‌تر از قبل خواهد بود.

پادرمیانی بابک معصومی در آشتی ترابیان و شمس

وی در ادامه این گفتگو در مورد آخرین وضعیت اختلاف ترایبان و شمس گفت: در همه جا اختلاف سلیقه وجود دارد اما در این مورد طرفین زود عصبانی شدند. آنها از یک خانواده هستند که در کنار همدیگر به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند. درحال حاضر هم با پادرمیانی بابک معصومی و سایر مسئولان مشکلات موجود حل شد و آقایان ترابیان و شمس در کنار هم برای آماده سازی فوتسال کشور تلاش خواهند کرد.

شکایت از فدراسیون حق دایی است

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در مورد آخرین وضعیت شکایت دایی از فدراسیون برای دریافت حق و حقوقش خاطرنشان کرد: حق ایشان است که شکایت کرده و پیگیر شکایتش باشد اما پس از رای کمیته انضباطی، کمیته استیناف طبق قوانین و مقررات در مورد این مسئله تصمیم گیری خواهد کرد و ما هم تابع قانون هستیم.

کاشانی و دایی را از خودمان می دانیم

"در زمان برگزاری دیدار تیم‌های جوانان ایران و ژاپن با حبیب کاشانی صحبت می کردید، آیا این صحبت‌ها مربوط به شکایت دایی از فدراسیون بود؟"، کفاشیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: نه! صحبت‌های ما در مورد کمک به فوتبال بود. کاشانی و دایی را از خودمان می دانیم و همیشه از کمک این دوستان استفاده خواهیم کرد. البته به همه باشگاه‌های کشور احترام می گذاریم، زیرا همه باشگاه‌ها برای موفقیت فوتبال تلاش می کنند.

کفاشیان درمورد انتخاب محمد فنایی به عنوان نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و اینکه از وی به عنوان جانشین احتمالی مسعود عنایت نام برده شده است، تاکید کرد: ایشان یکی از کمک داوران برجسته و کارشناسان داوری هستند و برای تکمیل عملکرد کمیته داوران آمده‌اند تا کار قوی‌تر پیش برود. عنایت با قدرت به کارش ادامه داده و فنایی به تکمیل شدن کارها کمک می کند.

بیشتر همدردی می کردیم

وی در مورد حضورش در آفریقای جنوبی افزود: برای حضور در کنگره فیفا به عنوان نماینده و مسئول فدراسیون فوتبال به آفریقای جنوبی رفته بودم و پس از آن نشست هم بازی افتتاحیه جام جهانی بین آفریقای جنوبی و مکزیک را تماشا کردم.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که "آیا در حاشیه این نشست با مسئولان فدراسیون‌های دیگر در مورد غیبت ایران در این جام صحبتی کردید یا نه؟"، تاکید کرد: بحثی در این خصوص نشد زیرا با مسئولان کشورهایی صحبتی می کردیم که تیم فوتبال‌شان در این جام حضور نداشت. بیشتر با هم همدردی می کردیم!

حقمان بود در جام جهانی باشیم

"جای خالی تیم ملی فوتبال ایران در جام نوزدهم محسوس است"، کفاشیان با بیان این جمله گفت: حقمان بود در این جام حضور داشته باشیم اما این اتفاق نیفتاد. در این شرایط تلاش می‌کنیم با موفقیت تیم‌ بزرگسالان در جام ملت‌ها، تیم امید در گوانگژو و تیم‌های جوانان و نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا، مردم فوتبالدوست را خوشحال کنیم.

وی اضافه کرد: ما هم جزو بسیاری از تیم‌های دنیا هستیم که از حضور در جام جهانی محروم شدیم اما باید بیشتر تلاش کنیم تا در مسابقات آینده جام جهانی با قدرت بیشتری حضور داشته باشیم و در آن جام از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم. حضور در جام جهانی و حذف شدن در مرحله گروهی نمی تواند نتیجه قابل قبولی برای فوتبال ایران باشد.

قطبی در آفریقای جنوبی است

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا قطبی برای تماشای مسابقات جام جهانی به آفریقای جنوبی سفر کرده است؟"، تصریح کرد: بله ایشان در آفریقای جنوبی هستند و بیشتر دیدارهای تیم‌های آسیایی را تماشا می کنند که به احتمال زیاد 12 یا 13 تیرماه به ایران بازخواهد گشت.

طرفدار ایران هستم

کفاشیان در پایان در مورد اینکه طرفدار کدام تیم در جام نوزدهم است، گفت: من طرفدار ایران هستم و پیش بینی خاصی در مورد این جام ندارم. البته برزیل و آرژانتین در این جام عملکرد خوبی داشته‌اند و به غیر از اسپانیا و هلند، تیم‌های دیگر اروپایی انتظارات را برآورده نکرده‌اند.