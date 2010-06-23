دهکده هنرهای صنایع دستی کشورهای حاشیه خزر در گیلان ساخته می شود

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: امسال برای اجرای این طرح 25 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چرا هنوز از ساخت بازارچه ها عرضه محصولات صنایع دستی گیلان که بیش از چهار سال از زمان تصویب آنها یعنی در سفر اول رئیس جمهور به گیلان می گذرد خبری نیست، اظهار داشت: کمبود اعتبار مهمترین مشکل اجرای این طرح است.

رئیس میراث فرهنگی گیلان با بیان اینکه تاکنون فقط چهار میلیارد ریال آنهم برای اجرای مطالعات این طرح اختصاص یافته است، گفت: این بازارچه ها در هر 16 شهرستان گیلان ساخته شود و وسعت هر کدام بیش از دو هزار متر مربع خواهد بود.

وی همچنین به نقش صنایع دستی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، سرمایه گذاری اندک و بهره وری بالا از جمله این مزیتهاست.

عزیزی صنایع دستی را اصلی ‌ترین سند هویت تاریخی یک ملت‌ دانست و خاطر نشان کرد: صنایع دستی بخشی از میراث فرهنگی ماست، نسل امروزی باید بداند که از چه پشتوانه فنی، تکنیکی و هنری برخوردار بوده است.

وی یاد آور شد: با توجه به اقتصاد و معیشت غالب کشاوری و دامداری در استان گیلان اکثر صنایع دستی بومی و سنتی، نیز در راستای این موضوع شکل گرفته و تأثیرگذار بوده ‌اند.