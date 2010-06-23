سلیمی نمین در گفتگوی مشروح با مهر: تاکید بر جایگاه قانونی شورایعالی‌ انقلاب ‌فرهنگی/ شعار علیه ‌لاریجانی ‌انحرافی ‌بود

عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و تصویب مصوبه در زمینه وقف دانشگاه آزاد برخلاف نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما امروز به این نتیجه رسیده ایم که برخی از نمایندگان مجلس وارد داد و ستد شده اند و باید با آن برخورد کنیم. اگر برخورد صورت نگیرد دیگران هم مایل هستند که به این حوزه وارد شوند و وقتی می بینند دیگران راحت دکتری می گیرند، راحت استاد دانشگاه می شوند و راحت فرزندانشان تحصیل می کنند می گویند پس ما چرا از این امکانات استفاده نکنیم و از موقعیت نمایندگی مجلس برای آباد کردن دنیای خود استفاده نکنیم.

وی یادآور شد: اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد ضرورتی است که همه طیف های دلسوز کشور به آن اذعان دارند. حتی خود هیئت موسس و هیئت امنا نیز در زمانی که مقام معظم رهبری به عنوان یک راه حل سنجیده و متین برای برون رفت از مشکلاتی که در اثر قانونمند نبودن دانشگاه آزاد بوجود آمد ارائه دادند هیچ کس نیز در آن زمان موضع منفی اتخاذ نکرد و همه بر ضرورت آن اذعان داشتند.

سلیمی نمین اضافه کرد: در سال 85 بحثهای حادی در مورد دانشگاه آزاد در جامعه ایجاد شده بود و این مطلب مطرح شد که می توان از طریق اساسنامه دانشگاه آزاد امکان تخلف را گرفت. همه این موضوع را قبول کردند و هیئت موسس و هیئت امنا اعلام کردند که ما در این زمینه پیشقدم هستیم، اساسنامه را تغییر داده و آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهیم.

وی اظهار داشت: اما آقایان در دانشگاه آزاد بعدها سعی کردند با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک مرجع قانونی به نوعی بازی کنند که کار ناپسندی بود و حتی به مشاجرات لفظی در سطح شورا انجامید که دانشگاه آزاد وعده می دهد اما عمل نمی کند و فرصت ها را از میان می برد و اعضای شورا آن را توهین به شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند.

علت فرصت سوزی دانشگاه آزاد در زمینه اصلاح اساساسنامه

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر با اشاره به روند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد گفت: اصلاح اساسنامه از سوی دانشگاه آزاد انجام نشد تا جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجبور شد که این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. البته بعدها علت این فرصت سوزی مشخص شد. دانشگاه آزادی ها می خواستند در این فرصت راه حلی بیابند که بتوانند شورای عالی انقلاب فرهنگی را دور بزنند.

وی گفت: آقایان در دانشگاه آزاد تن به اصلاح اساسنامه ندادند و جای تاسف است که میلیاردها تومان از سرمایه مردم در راهی علیه ملت بکار گرفته شد. هر عنصر دلسوز و پایبند به مصالح ملت می خواهد که امکاناتی که در اختیار ملت است، حساب و کتاب داشته باشد و در مسیر تباهی خود ملت بکار گرفته نشود.

سلیمی نمین تاکید کرد: هر امکانی که متعلق به ملت باشد باید در مسیر مصالح ملت قرار گیرد و اگر خارج از قانون و بدون نظارت باشد قطعاً علیه ملت بکار گرفته می شود.

وی با اشاره به آسیبهایی که این داد و ستدها مدیران نظام را تهدید می کند به مهر گفت: وقتی فردی وارد مراوده شد یاد می گیرد که چگونه از مصالح خود و نه مصالح ملت دفاع کند. در عرض سه دهه گذشته نقصان قانون و عدم نظارت در دانشگاه آزاد به فاجعه انجامیده است و برخی از نمایندگان مجلس برخلاف قانون اساسی در مقام دفاع از امری به نام وقف بر آمده اند.

علت اصلی تلاش دانشگاه آزاد برای وقف

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر به موضوع وقف و ایرادات آن اشاره و خاطرنشان کرد: ناگریزم به این موضوع اشاره کنم که اگر وقف، وقف درستی باشد نیازی به مصوبه مجلس ندارد. آقایان در دانشگاه آزاد برای وقف این دانشگاه نیاز به یکسری آدم های وامدار دارند و با اینکه خودشان می دانند که این وقف مشکل دارد و با اینکه خودشان مطلع هستند که این تخلف در حال انجام است نه کار خیر، به پشتیبانی سیاسی نیاز داشتند.

وی افزود: در صورتی که وقف به پشتیبانی سیاسی و مصوبه مجلس نیازی ندارد و این که برای وقف دانشگاه آزاد مصوبه مجلس می تراشند نشان می دهد که کار خلاف انجام می دهند. کسی حق ندارد اموال عمومی را به نام خودش وقف کند. وقتی اشخاص حقیقی اموال عمومی را به نام خودشان وقف کنند مالک آن اموال می شوند. املاک خصوصی اگر وقف شود به اموال عمومی بدل می شود اما املاک عمومی و ثروت عمومی اگر وقف شود به اموال خصوصی بدل می شود چرا که افرادی که می خواهند در مقام واقف قرار گیرند در موقعیت مالک قرار می گیرد و می توانند امکانات را موروثی کنند.

موروثی کردن اموال عمومی یک خطای فاحش است

سلیمی نمین گفت: آقایان در دانشگاه آزاد این قصد را دارند که دانشگاه را موروثی کنند چرا که زمانی که ناظر و متولی را از خودشان در آنجا بگمارند، این املاک خصوصی می شود. آنها می دانند چه خلافی را مرتکب می شوند. موروثی کردن اموال عمومی یک خطای فاحش است.

وی اضافه کرد: امروز افرادی عضو هیئت موسس هستند و فردا شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است افراد دیگری را به عضویت هیئت موسس انتخاب کند. به هر حال ممکن است افرادی از این هیئت فوت کنند و افراد دیگری جایگزین شوند. اهداف وقف این بود که این دانشگاه در اختیار و کنترل آنها قرار گیرد و این یک تخلف بارز است. حال این تخلف چگونه صورت قانونی به خود می گیرد؟ جوا مشخص است: با وامدار شدن عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر در ادامه گفتگوی خود با مهر به چگونه وامدار شدن برخی از نمایندگان مجلس از سوی ریاست دانشگاه آزاد پرداخت و گفت: فردی در مجلس می آید که جایگاه حساسی دارد و سخن و رای او حساس است و افرادی که می خواهند از این جایگاه استفاده کنند به آنها امکاناتی داده می شود. از نظر مادی هم دست دانشگاه آزاد در ارائه این امکانات باز است. می تواند مدرک تحصیلی، امتیازات ویژه و پول بدهد.

وی یادآور شد: این به معنی فساد و تباهی است. در واقع به این معنی است که نمایندگان مجلس در خدمت فردی قرار گیرند که جهت مادام العمر شدن خود در قدرت این گونه امکانات را هزینه می کند.

سلیمی نمین در خصوص راهکارهایی که وجود دارد تا روند اصلاح اساسنامه طی شود گفت: این موضوع راهکار خودش را طی کرده است و آن نیز تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورا جایی است با سلایق مختلف که اساسنامه دانشگاه آزاد را اصلاح کرده است.

شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد خواهد گرفت

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد وقف موسسات آموزشی غیردولتی اظهار داشت: این موضوع نشان داد که وابستگی هایی که دانشگاه آزاد ایجاد کرده است چقدر می تواند برای جامعه ما مضر باشد. به طور قطع شورای نگهبان از این مصوبه ایراد خواهد گرفت چرا که صراحتاً از سوی رئیس مجلس نیز عنوان شد که خلاف قانون اساسی است اما زمانی که به رای گذاشته شد، متاسفانه نمایندگان به این موضوع خلاف رای دادند.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر تاکید کرد: این مصوبه نشان داد که افراد برای ماندگاری در قدرت به هر شیوه غیراصولی متمسک می شوند و گرنه چه اشکالی دارد که {آقای} هاشمی رفسنجانی فرد دیگری را به جای جاسبی تعیین کند. چرا که به هر حال هیئت موسس باید فردی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند که قطعاً آن فرد مورد تایید هیئت موسس خواهد بود. چه اشکال دارد که چرخش قدرت ایجاد شود. اما تلقی برخی از عناصر ناسالم این است که اگر در این شیرازه خللی وارد شود مسائلی که در پشت صحنه برای دانشگاه آزاد وجود دارد، آشکار و علنی می شود و عده ای از آن خوف دارند. بر اساس این روال غلط، عمقش بیشتر شود، فساد و داد و ستد بیشتر می شود.

بسیار متاسف شدم که عده ای علیه لاریجانی رئیس مجلس شعار می دادند

وی گفت: اینجا لازم است تاکید کنم که اگر ما به روال منطقی و قانونی برای حل مشکلات تن ندهیم گمان نباید بکنیم که تبعاتی برای کشور وجود ندارد. من در تجمع مجلس بسیار متاسف شدم که عده ای علیه لاریجانی رئیس مجلس شعار می دادند در صورتی که این تجمع علیه جاسبی و نمایندگان وام دار شده بود. در صورتی که علی لاریجانی موضع بسیار خوبی در این زمینه داشت و متاسفانه وقتی امور در این وادی ها رخ می دهد هر فرد و گروهی هم مصالح سیاسی خود را دنبال می کند. ممکن است فردی لاریجانی را رقیب سیاسی خود در آینده تصور کند و سعی کند شخیصت لاریجانی را زیر سئوال ببرد.

سلیمی نمین اضافه کرد: چرا باید ما در حل مشکلات کشور به شیوه های منطقی تن ندهیم تا این مسائل پیش بیاید و آن شیوه ها را بپذیریم. رئیس فعلی دانشگاه آزاد باید به شیوه های قانونی تن دهد. اگر قرار باشد در این مملکت رای شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی یک قاضی که ارتباطی هم با وی ندارد متوقف شود سنگ روی سنگ بند نمی شود.

تاکید بر جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی به جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی از جایگاه بالایی در حوزه فرهنگ و امنیت ملی در کشور برخوردارند و اگر قرار باشد ما به خاطر دنیاطلبی و زیاده خواهی خودمان این جایگاههای رفیع را در کشور متزلزل کنیم، دودش به چشم خودمان می رود. این جایگاههای قانونی همه سلایق سیاسی و همه شمول قانونی در آن هستند و چرا نباید به موضوعی که قبول کرده ایم که اصلاح شود، تن بدهیم.

به گزارش مهر، رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر در خصوص نمایندگانی که در مجلس به نفع مصوبه وقف رای دادند، گفت: کسانی که از تخلفات دانشگاه آزاد دفاع می کنند قطعاً بدانند چون ملت نسبت به فساد مالی و مدیریتی که در پشت این صحنه وجود دارد آگاه شده است دیگر نمی توانند از طریق تطمیع و شیوه های مختلف، این مطلب را به نوعی پنهان کنند، چرا که نتیجه عکس دارد و ملت آنها را می شناسد.

وی یادآور شد: ملت بفهمد نماینده ای که به مجلس گسیل داشته است به جای اینکه به قانون پایبند باشد به داد و ستد خود پایبند است قطعاً دیگر به وی رای نخواهد داد. آقایانی که امروز در مجلس با امکانات ملت در دانشگاه آزاد وابستگی مالی دارند و با تدریس قلابی، مدرک قلابی و امکانات متعدد که کسب کرده اند به جایگاهی رسیده اند بدانند که ورود به این صحنه نه تنها به نفع آنها نیست بلکه مردم را بیشتر حساس و آگاه می کند.

سلیمی نمین اظهار داشت: این نمایندگان با خطای خود به مردم نشان داده اند که به خاطر امکاناتی که گرفته اند حاضرند هر حقی را خدشه دار کنند. ربطی به نمایندگان مجلس ندارد که راجع به وقف دانشگاه آزاد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد این دانشگاه مصوبه دهند. این موضوع نشان می دهد که منافعی دارند و منافع آنها به خطر افتاده است و این موضوع مردم را حساس تر می کند و بیشتر مردم را متوجه می کند که خبرهایی است.

وی با اشاره به اقداماتی که مردم علیه این گروه از نمایندگان به کار می گیرند، گفت: به طور قطع ملت نخواهد گذاشت که روال گذشته ادامه پیدا کند. روال گذشته ریشه سلامت کشور را می خشکاند . روال گذشته بر اساس داد و ستد است. داد و ستدی که به برخی افراد مدرک تحصیلی بدهند مصداق تبانی و رشوه است. اگر در میان مدیران کشور رشوه و تبانی باب شود دیگر ملت نباید انتظار سلامت در امور کشور را داشته باشند و همه مدیران به سمت دنیاطلبی و آباد کردن زندگی خودشان و نه زندگی مردم حرکت می کنند.

شعار علیه لاریجانی مصداق سوء استفاده سیاسی است

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر اظهار داشت: باید با قدرت جلوی این گونه فعالیتها ایستاد و در عین حال جلوی سوء استفاده های سیاسی هم گرفته شود. من هرگز با این سوء استفاده ها موافق نیستم. شعار علیه لاریجانی مصداق سوء استفاده سیاسی است و آن را مردود و در خدمت مصالح برخی از گروه های سیاسی می دانم. در اینکه ما باید مجلس را از عناصر آلوده به مفاسد اقتصادی پاک کنیم، تردیدی نیست. مجلس جایگاه مقدسی دارد و نباید به کلیت مجلس اساعه شود، بالاخره همه جا آدم های دنیاطلب و ضعیف النفسی پیدا می شوند و باید مجلس را از وجود آنها پاک کنیم.

وی با تاکید بر این نکته که دنیاطلبی موضوع ساده ای نیست گفت: گاهی ممکن است یک فرد عادی دنیاطلب باشد و ولو از راه خلاف به مقاصد خود برسد اما اگر مدیران عالیرتبه کشور دنیاطلب شدند و دیناطلبی آنها را باندی و گروهی با امکانات ملت تغذیه کرد، تبعات فاجعه آمیزی برای کشور در بر دارد.

سلیمی نمین افزود: مدیران که دنیاطلب شدند، یاد می گیرند چگونه از موقعیت خود برای نیل به امکانات و مقاصد خودشان استفاده کنند و دیگر در مقام خدمتگذاری به مردم قرار نخواهند گرفت. این افراد در مسیری قرار می گیرند که روز به روز علیه مصالح ملت گام بر می دارند و از قدرت سوء استفاده می کنند. افرادی که در جایگاههای حساس قرار دارند اگر دنیاطلب شدند دست متخلفان را باز می گذارند و اینجا است که دست متخلفان باز می گذارند که بر سرنوشت ملت هرچه می خواهند بیاورند.

وی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم که یک نماینده مجلس یاد بگیرد که چگونه برای خودش معامله کند. اگر یاد گرفت و طعم شیرین معامله گری را حس کرد دیگر فاجعه برای سلامت کشور رخ داده است و جای او دیگر در مجلس نیست و اگر او را بیرون نرانیم دیگران را نیز آلوده می کند. زیرا فساد همانند زخمی شدن یک بخشی از بدن می ماند که اگر عفونی شد سایر نقاط را هم عفونی می کند.