طرح دوفوریتی لازم الاجرا بودن مصوبات شورایعالی انقلاب‌ فرهنگی در مجلس

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه طرح دو فوریتی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید دو ساعت قبل در مجلس برای اطلاع نمایندگان توزیع شود به همین دلیل ارائه این طرح به فردا چهارشنبه موکول شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح بر این موضوع تاکید دارد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد همچنان به قوت خود باقی است.

نماینده مردم محلات و دلیجان با انتقاد از برخی سوء تفاهمات در مورد طرح حمایت از موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی گفت: 11 نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد مدیریت کمیسیون به هیئت رئیسه و لاریجانی رئیس مجلس نکاتی را اعلام کردند و ریاست مجلس نیز پذیرفت که این موضوع را با

شورای نگهبان به رایزنی بپردازد و ایرادات قانونی آن در برگشت به مجلس رفع شود.

وی اضافه کرد: 134 نماینده ای که به طرح حمایت از موسسات آموزش عالی غیردولتی رای داده اند با طراحان اصلی این طرح متفاوت هستند و نباید نسبت به آنها اجحاف صورت گیرد. طرح حمایت از موسسات آموزش عالی غیردولتی مربوط به یک سال و نیم پیش بوده و در آن زمان هیچ کدام از مباحث شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد و وقف مطرح نبوده است.

سلیمی یادآور شد: موضوعاتی که مورد اعتراض نمایندگان بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بوده این بوده است که برخی از موضوعات به صورت خلق الساعه در صحن علنی مطرح شده است و پیش از این در طرح نیامده بود.

وی تاکید کرد: اصل مصوبه حمایت از طرح موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در راستای اصل 44 قانون اساسی است اما اعتراض اعضای کمیسیون این است که مدیریت کمیسیون آموزش با استفاده از ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس که امکان برداشت های متعدد را فراهم می کند نکات دیگری را به طرح اضافه کرده است و این موضوع باید در برگشت طرح از سوی شورای نگهبان اصلاح شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی قول داده است که در رایزنی با شورای نگهبان این موضوع مطرح شود که بخشهایی از مصوبه که موجب تداخل وظایف و قوانین میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مرتفع شود.