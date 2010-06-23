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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

سیستم تشخیص اختلالات راه رفتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شد

سیستم تشخیص اختلالات راه رفتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شد

سیستم نرم افزاری جدیدی به منظور تحلیل برخی از اختلالات راه رفتن در انسان در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهسا صالحی طراح این نرم افزار اظهار داشت: در این طرح از روشها و تکنیک‌های کامپیوتری برای کمک به بیماران جهت تشخیص انواع اختلاف حرکتی استفاده شده و سیستم مورد نظر به گونه‌ای طراحی شده است که در کاربردهای واقعی (بیمارستانی) آن نیاز به حضور پرسنل متخصص و آموزش نباشد.

وی اضافه کرد: پزشکان در آزمایشگاه‌های تحلیل راه رفتن، ورزشکاران و افراد عادی به عنوان سیستم خود مراقبتی می‌توانند از این فناوری استفاده کنند.

صالحی در بیان جزئیات سیستم گفت: سیستم از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که توسط یک لایه میانی به یکدیگر متصل شده‌اند که قسمت اول شامل دریافت اطلاعات از بیمار و قسمت دوم شامل تحلیل اطلاعات حرکتی است.

وی هدف اصلی از طراحی این سیستم را بررسی اختلالات حرکتی در بیماران پارکینسونی عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح یک سیستم رایانه‌ای توسعه داده شده است که مجموعه‌ای از اطلاعات ورودی به آن از طریق تجهیزات ورود اطلاعات (حسگرها) تامین شده و پس از بررسی اطلاعات ورودی ویژگی‌هایی از راه رفتن شخص تشخیص داده می‌شود.

مجری طرح افزود:‌ شناسایی افراد پارکینسونی، تشخیص نوع بیماری پارکینسون و پتانسیل استفاده به منظور تحلیل هرگونه اختلال حرکتی از جمله کاربردهای این نرم افزار است.

وی گفت: این سیستم بسیار کوچک بوده و در هر مکانی قابل استفاده است.

کد مطلب 1105828

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