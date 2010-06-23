سیستم تشخیص اختلالات راه رفتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهسا صالحی طراح این نرم افزار اظهار داشت: در این طرح از روشها و تکنیکهای کامپیوتری برای کمک به بیماران جهت تشخیص انواع اختلاف حرکتی استفاده شده و سیستم مورد نظر به گونهای طراحی شده است که در کاربردهای واقعی (بیمارستانی) آن نیاز به حضور پرسنل متخصص و آموزش نباشد.
وی اضافه کرد: پزشکان در آزمایشگاههای تحلیل راه رفتن، ورزشکاران و افراد عادی به عنوان سیستم خود مراقبتی میتوانند از این فناوری استفاده کنند.
صالحی در بیان جزئیات سیستم گفت: سیستم از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که توسط یک لایه میانی به یکدیگر متصل شدهاند که قسمت اول شامل دریافت اطلاعات از بیمار و قسمت دوم شامل تحلیل اطلاعات حرکتی است.
وی هدف اصلی از طراحی این سیستم را بررسی اختلالات حرکتی در بیماران پارکینسونی عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح یک سیستم رایانهای توسعه داده شده است که مجموعهای از اطلاعات ورودی به آن از طریق تجهیزات ورود اطلاعات (حسگرها) تامین شده و پس از بررسی اطلاعات ورودی ویژگیهایی از راه رفتن شخص تشخیص داده میشود.
مجری طرح افزود: شناسایی افراد پارکینسونی، تشخیص نوع بیماری پارکینسون و پتانسیل استفاده به منظور تحلیل هرگونه اختلال حرکتی از جمله کاربردهای این نرم افزار است.
وی گفت: این سیستم بسیار کوچک بوده و در هر مکانی قابل استفاده است.
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