سیستم تشخیص اختلالات راه رفتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهسا صالحی طراح این نرم افزار اظهار داشت: در این طرح از روشها و تکنیک‌های کامپیوتری برای کمک به بیماران جهت تشخیص انواع اختلاف حرکتی استفاده شده و سیستم مورد نظر به گونه‌ای طراحی شده است که در کاربردهای واقعی (بیمارستانی) آن نیاز به حضور پرسنل متخصص و آموزش نباشد.

وی اضافه کرد: پزشکان در آزمایشگاه‌های تحلیل راه رفتن، ورزشکاران و افراد عادی به عنوان سیستم خود مراقبتی می‌توانند از این فناوری استفاده کنند.

صالحی در بیان جزئیات سیستم گفت: سیستم از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که توسط یک لایه میانی به یکدیگر متصل شده‌اند که قسمت اول شامل دریافت اطلاعات از بیمار و قسمت دوم شامل تحلیل اطلاعات حرکتی است.

وی هدف اصلی از طراحی این سیستم را بررسی اختلالات حرکتی در بیماران پارکینسونی عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح یک سیستم رایانه‌ای توسعه داده شده است که مجموعه‌ای از اطلاعات ورودی به آن از طریق تجهیزات ورود اطلاعات (حسگرها) تامین شده و پس از بررسی اطلاعات ورودی ویژگی‌هایی از راه رفتن شخص تشخیص داده می‌شود.

مجری طرح افزود:‌ شناسایی افراد پارکینسونی، تشخیص نوع بیماری پارکینسون و پتانسیل استفاده به منظور تحلیل هرگونه اختلال حرکتی از جمله کاربردهای این نرم افزار است.

وی گفت: این سیستم بسیار کوچک بوده و در هر مکانی قابل استفاده است.