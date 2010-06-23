توهین به مجلس برخلاف راه امام و رهبری است/ قوا به نظارت ولایت مفتخرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درسخنانی با اشاره به تجمعات روز گذشته مجلس در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در خصوص وقف عام اموال مراکز آموزش عالی غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: از امام جواد (ع) نقل است که فرمود بی اعتنا بودن و کمتر در حفظ و یاد داشتن عیب دیگران و توجه داشتن به اصلاح عیب خویش علامتی درست برای سلامت کار آدمی است.

وی افزود: امام جواد (ع) فرمود "فروگذاردن خشم خویش به هنگام ناسازگاری با دیگران کفایت کننده حلم و بردباری اوست".

لاریجانی ادامه داد: برادران و خواهران عزیز روز گذشته در موضوع طرح ساماندهی به موسسات آموزشی غیر دولتی نکاتی را به استحضار رساندم هر چند به نظر بنده ورود مجلس به موضوع در شرایط فعلی به مصلحت نبود، اما اولا مجلس و نمایندگان دارای حق رسیدگی به کلیه امور کشور هستند، ثانیا با توجه به وجود شورای محترم نگهبان در مواردی که خروج از قانون اساسی رخ دهد موضوع حل خواهد شد و به هیچ وجه بن بستی در کار وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما برخی شعارهایی که روز گذشته در اجتماعی که برخی عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح کردند ، به هیچ وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود.

نمایندگان بعد از شنیدن این اظهارات لاریجانی فریاد "احسنت" سر دادند.

وی گفت: شعارهایی که به اینجانب داده شد قاعدتا حجت شرعی دارند و بنده مشکلی با آن بیانات ندارم و آن باید بین بنده و خدا باشد. اما توهین به یک نهاد مهم و یک قوه از سه قوه کشور نه سنت امام (ره) بود نه راه و مسلک رهبر معظم انقلاب.

لاریجانی تعدادی از این شعارها را اینگونه برشمرد : "وای بر این مجلس جاسبی گرا"، "مجلس بی کفایت حمایت حمایت"، "وکیل جاسبی گرا استعفا استعفا"، "مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت"، "نماینده جاهل نمی خواهیم نمی خواهیم"، "خانه ملت ننگ ملت"، "مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد"، "مرگ بر منافق"، "مافیا و مجلس پیوندتان مبارک" .

وی ادامه داد : البته تابلوی کیف انگلیسی را هم برای توهین به مجلس آوردند.

رئیس مجلس تصریح کرد: دوستان عزیز این شعارها و متاسفانه مطالب موهن دیگر در بنرها چیزی نبود که مخفی باشد در منظر تمام رسانه های داخلی و خارجی این اقدامات صورت گرفت. آیا درست است قوه مقننه کشور که مفتخر به اسلامی بودن و ولایی بودن است اینگونه در معرض ناسزا و دشنام قرار گیرد؟

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: این مجلس را متهم به کیف انگلیسی می کنید؟ این مجلس را متهم بی ولایتی و تهدید به تعطیلی می کنید؟ این مجلس خمینی (ره) است، این مجلس خامنه ای است.

نمایندگان پس از شنیدن این سخنان لاریجانی فریاد الله اکبر سردادند و سخنانش را تایید کردند.

وی ادامه داد: آیا این راه و رسم رفتار حزب اللهی و ولایی است؟ کجای سنت 30 ساله انقلاب از لسان امام و رهبر معظم انقلاب کوچکترین توهینی به مجلس سراغ دارید؟ این مصداق بی بندوباری گفتاری است که رهبر معظم چند سال پیش انذار داشتند. آیا وقت آن نرسیده قدری در رفتار خود و گفتار خود تجدید نظر کنید. گیریم که مصوبه ای از صدها مصوبه مجلس ایرادی وجود داشته باشد آیا این حق است که اینطور توهین های ناحق به مجلس شود؟

لاریجانی گفت: بنده ضمن تاسف از این رفتار غیر اسلامی و غیر ولایی و محکوم نمودن این گفتارها نسبت به مجلس شورای اسلامی به این عزیزان جوان نصیحت می کنم که مراقب باشید برای انجام وظیفه اسلامی خود دچار دهها لغزش غیر اسلامی نشوید و آن مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند به رفتار خود توجه کنند که این دفاع از رهبری نیست.

رئیس مجلس تاکید کرد: رهبری نیاز به این حرکات ضعیف ندارند همه قوا تحت نظر ولایت فقیه هستند و مفتخرند.

نمایندگان با شعار الله اکبر این سخنان لاریجانی را نیز تایید کردند.

وی گفت: مجددا عرض می کنم در شرایط فعلی کشور به هیچ وجه اینگونه کشمکش ها را به مصلحت جامعه نمی دانم زمان همدلی و مقاومت است نه تفرقه و تخریب و متاسفم که اینگونه اقدامات و شعارها مستمسکی برای رسانه های بیگانه فراهم کرد که به اختلافات دامن بزنند. همه عزیزان را به وحدت دعوت می کنم و در شرایط آرام و متعادل کشور می تواند از حقوق ملت دفاع کند.

به گزارش مهر ، نماینده قم در خانه ملت خاطر نشان کرد: درست است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد محترمی است اما مجلس شورای اسلامی یک قوه کشور است و احترام همه نهادها و قوا دال بر فهم درست راه رهبری است. ضمنا همانگونه که روز گذشته بیان کردیم اگر برخی دوستان نصیحت حقیر را می پذیرفتند و از طرح موضوع منصرف می شدند به صلاح مجلس و کشور بود اما فعلا هم با تدبیر موضوع حل خواهد شد.

لاریجانی خاطر نشان کرد: بی جهت نباید به این مسئله چه داخل مجلس چه بیرون آن دامن زد. انشاءالله از طریق درست و قانونی موضوع حل خواهد شد و از نمایندگان محترم هم می خواهم نسبت به این مسائل با مدارا عمل کنند.

نمایندگان پس از پایان سخنان لاریجانی مجددا با تکبیر اظهارات وی را تایید کردند.