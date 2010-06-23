چند روز قبل از برگزاری کنکور؛ 140 نفر برتر کنکور 89 معرفی شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل از برگزاری کنکور سراسری و زمانی که دانش آموزان و داوطلبان کنکور در تب و تاب جام جهانی فوتبال، درس خواندن برای قبولی در دانشگاه را به تماشای رقابتهای دیدنی جام جهانی ترجیح داده اند در صفحات یکی از روزنامه های کشور اسامی نفرات برتر کنکور را مشاهده می کنند.

اگر شما نیز یک داوطلب کنکور باشید و برای قبولی و کسب رتبه یک رقمی تلاش می کنید یا عضو خانواده این کنکوری باشید وقتی با اسامی نفرات برتر کنکور آن هم چند روز قبل از برگزاری کنکور مواجه می شوید متوجه ضررهای روانی این اقدام می شوید.

یک موسسه آموزشی که خود را دارای سابقه طولانی در امر آمادگی بخشیدن به دانش آموزان برای کنکور می داند در اقدامی بی سابقه رتبه های یک رقمی و دو رقمی کنکور 89 را پیش بینی کرده است.

نکته جالب توجه این است که موسسه برای اثبات اطمینان بخش بودن میزان آموزش خود تاکید کرده است که این آگهی را یک ماه قبل از برگزاری کنکور به چاپ رسانده تا پس از پایان کنکور و اعلام نتایج، والدین و دانش آموزان دقت آنها را بستایند! این موسسه در تبلیغ خود سعی کرده است این گونه القا کنند که چون نیمی از رتبه های برتر سالهای گذشته کنکور عضو این موسسات بوده اند این 140 نفر نیز این موفقیت را تکرار خواهند کرد.

از سوی دیگر ادعای عضویت نفرات برتر کنکور در این موسسات و استفاده از خدمات آموزشی آنها هنوز به اثبات نرسیده و تکذیب دانش آموزان و تایید موسسات در زمان چاپ عکس آنها در کنار لوگو و آرم موسسات آموزشی کنکور معمایی است که هنوز حل نشده است.

نکته دیگری که در این تبلیغات به چشم می خورد این است که دانش آموزانی که فارغ از هر موسسه کنکوری در حال تلاش برای ترسیم آینده خویش هستند، ناباورانه خود را در مقابل 140 نفر برتر کنکور مشاهده می کنند و روحیه خود را باخته و هر چند کم ممکن است به خود و توانایی خود شک کنند.

پیش بینی نفرات برتر کنکور یک ماه قبل از برگزاری آن

این موضوع که آیا موسسات آموزشی کنکور مجاز هستند که هر نوع شیوه تبلیغی را برای جذب دانش آموزان در موسسات خود بکار گیرند باید مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس قانون سیاستها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور: مرکز آموزشی آزاد که در این مصوبه "آموزشگاه" یا "موسسه آموزشی" نامیده می‌شود مکانی است که به منظور تربیت و آموزش افراد علاقمند به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی بی‌آنکه منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی رایج در کشور شود بر اساس شئون و هنجارهای اسلامی و با رعایت مقررات این مصوبه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس می‌شود.

ماده 2 این قانون به این موضوع می پردازد که صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب برگزاری کلاسهای تجدیدی، تکدرس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه‌ای و آموزش زبان‌های خارجی بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه به صورت حضوری و غیر حضوری تحت عنوان آموزشگاه علمی آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش است.

ماده 3 این قانون صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب دوره‌های آموزشی عالی آزاد و دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت بالاتر از سطح دوره متوسط و همچنین برگزاری کلاس‌های کنکور برابر دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها، موسسات آموزشی عالی مربوط به گروه غیرپزشکی و پزشکی تحت عنوان موسسه آموزش عالی آزاد و نظارت بر آنها حسب مورد را از وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می داند.

ماده 7 این قانون بر مجوزهای لازم برای تبلیغات این موسسات تاکید دارد. بر این اساس صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار کشور فقط در صورت تأیید رسمی و معرفی هر یک از وزارتخانه‌های ذیربط برابر فرم‌های ویژه، مجاز به تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی هستند و موسس یا موسسان ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط هستند.

معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه توسط رسانه‌های جمعی را عهده‌دار است اما با این حال قانون مذکور در مورد چگونگی تبلیغات و نحوه آن سکوت کرده است.

در عین حال سازمان سنجش آموزش کشور همواره در آستانه برگزاری کنکور در اطلاعیه هایی با هشدار نسبت به سوء استفاده موسسات کنکور هشدار می دهد. سازمان سنجش در این اطلاعیه ها بر این نکته تاکید دارد که با هیچ موسسه، آموزشگاه و رسانه ای در زمینه برگزاری آزمونهای آزمایشی و انتخاب رشته همکاری نمی کند و به هیچ وجه بروشورهای تبلیغاتی و ... برای داوطلبان ارسال نمی کند و ارسال بروشورهای تبلیغاتی به منازل داوطلبان و بکارگیری نام سنجش در متن آگهی و پیام تبلیغاتی ربطی به این سازمان ندارد.

تبلیغ سئوالات تضمینی و قبولی تضمینی به طوری که وانمود می شود موسسه تبلیغ کننده به سئوالات آزمون دسترسی دارد و یا با بهره مندی از اساتید طراح سئوالات نسبت به برگزاری آزمونهای آزمایشی اقدام می کند نیز از دیگر موضوعاتی است که سازمان سنجش از آن به عنوان هشدار یاد کرده و تاکید کرده است دسترسی به سئوالات استاندارد سازمان سنجش امری غیر ممکن است و اساتید طراح سئوال اجازه همکاری با هیچگونه موسسه و آموزشگاهی را ندارند.

سازمان سنجش همچنین با هشدار نسبت به اشکال متعدد تبلیغاتی این گونه موسسات به داوطلبان و خانواده های آنان توصیه می کند که در برخورد با تبلیغات واهی اینگونه موسسات واقع بینانه تر و هوشیارانه تر عمل کنند.

اما فریبکاری موسسات کنکور موجبات ناراحتی مسئولان وزارت علوم را نیز فراهم آورده است تا جایی که برخی از مسئولان وزارت علوم خواستار ورود قوه قضائیه و دادستان کل کشور به موضوع تبلیغات موسسات کنکور شده اند. محمود کاظمی مدیرکل وقت حقوقی وزارت علوم در سال 86 تاکید کرد دادستان کشور به عنوان مدعی العموم باید جلوی فریبکاری در تبلیغ موسسات کنکور را بگیرد. وی صراحتاً به شیوه های فریب کارانه این موسسات اشاره کرده و می گوید: موسساتی که از رتبه های اول کنکور برای تبلیغات خود استفاده می کنند و طوری وانمود می کنند که این افراد با شرکت در کلاس های آنها، رتبه کسب کردند نیرنگ در تبلیغ و فریب کاری است.

وی تاکید کرد: : نمی توان با حضور یک هفته ای در کلاسهای این موسسات و شرکت در یکی دو تا از آزمونهای آنها این طور تبلیغ کرد که قبولی و کسب رتبه های بالای این داوطلبان مدیون حضور در این مراکز و موسسات است.

با این حال تبلیغات کاذب برای کلاسهای کنکور همچنان ادامه دارد و با اینکه داوطلبان برتر کنکور همگی متفق القول تاکید دارند که فقط از کتابهای درسی برای کنکور استفاده کرده اند اما همچنان عکسهای رنگی آنها بر در و دیوار شهر با فلان موسسه خودنمایی می کند.

با وجود تاکید مسئولان وقت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه آموزشگاههای علمی آزاد برای تبلیغات باید در خصوص محتوای تبلیغات از آموزش و پرورش مجوز بگیرند اما هیچگاه این موضوع به صورت قانون درنیامده است. محمود فرشیدی وزیر وقت آموزش و پرورش درباره تبلیغات برخی از آموزشگاههای کنکور اظهار داشت: برخی از آموزشگاهها امکانات فراوانی دارند و تبلیغات زیادی انجام می‌دهند، هر چند آموزش و پرورش برخوردهایی کرده و بعضی از شعبات را بسته اما باز هم تبلیغات وجود دارد. در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما می‌خواهیم که محتوای تبلیغی آموزشگاهها را با آموزش و پرورش کنترل و هماهنگ کنند.

وزیر آموزش و پرورش این راه میان‌بر را بهترین و کارآمدترین شیوه برای برخورد با برخی آموزشگاه‌های متخلف دانست و گفت: ما علم را به معنای واقعی خود یعنی عمق بخشیدن و معنای حقیقی آن در کلاس درس فرا می گیریم اما آموزشگاههای علمی آزاد بیشتر به تست زدن می پردازند. البته وزیر آموزش و پرورش تاکید می کند که آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی که به تعداد زیادی از این آموزشگاهها مجوز می دهد بر این آموزشگاهها نظارت نیز دارد و تلاش می کند که وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد اما موردی بوده که آموزشگاهی را منحل اعلام کردیم اما تبلیغ آن در رسانه ها ادامه داشته است.

در عین حال با اینکه برترینهای کنکور پس از اعلام نتایج قبولی کنکور در گفتگوهای متعدد تاکید می کنند که از هیچ کلاس کنکوری استفاده نکرده اند اما برخی از آنها با دریافت مبالغ قابل توجه از موسسات کنکور در پشت صفحه جادویی حاضر شده و نخبگی خود را با پول به موسسات کنکور مرتبط می سازند.

برخی از رتبه های برتر کنکور که در روزهای آغازین پس از اعلام نتایج همواره بر اتکا به خویش و عدم شرکت در کلاسهای کنکور تاکید می کنند پس از مدتی در صدر تبلیغات کلاسهای کنکور قرار می گیرند و کلاسهای کنکور نیز آنها را از شاگردان موسسه خود دانسته و رمز موفقیت برترینهای کنکور را در خدمات موسسات خود می دانند.

جالب اینجاست که همان داوطلبان تازه دانشجو شده پس از مدتی که نامشان در تبلیغات رنگارنگ موسسات کنکور درخشید در تبلیغات رسانه ملی نیز دیده می شوند. این رایزنی ها از سوی برخی از مسئولان وزارت علوم به عنوان یک پدیده ناخوشایند یاد می شود و تاکید می شود که هیچ موسسه ای نمی تواند مدعی تضمین قبولی صد در صد داوطلبان در کنکور باشد.

در حالی که حتی رئیس وقت سازمان سنجش نیز اذعان می کند که شرایط پیچیده و عوامل مختلفی برای قبولی یک فرد در کنکور سراسری موثر است با این وجود مشخص نیست چگونه و با چه استدلالی نام و عکس 140 دانش آموز به عنوان نفرات برتر یک رقمی و دو رقمی کنکور 89 معرفی می شوند.

به گزارش مهر، پیش بینی نفرات برتر کنکور چند روز قبل از کنکور علاوه بر ایجاد استرس و اضطراب در دانش آموزان می تواند موجب بی اعتمادی داوطلبان و خانواده ها به آزمونهای سراسری شود. آزمون دستیاری زمینه مساعدی را برای نگرانی داوطلبان از امنیت کنکورها ایجاد کرده است و اینگونه رفتارها و تبلیغات نیز بر بی اعتمادی داوطلبان اضافه خواهد کرد. لذا مراجعی که باید به این موارد نظارت کنند باید نگاهی جدی تر داشته باشد و با برخورد به موقع مانع حواشی آن شوند.