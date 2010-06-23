اظهارات تهدید آمیز باراک؛ دلیلی قاطع بر جنایت مثلث تندروی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز در مطلبی تلاش می کند تا برای مخاطبان خود نمایشی بودن و بی نتیجه بودن تشکیل کمیته تحقیق اسرائیلی برای بررسی حمله به کاروان آزادی را اثبات نماید.

در این مقاله که با عنوان " ایهود باراک ... و جنایت ضد بشری " به چاپ رسیده است، نویسنده اینگونه مطلب خود را آغاز می کند که ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرده که کشتی "مریم" را که از لبنان به سوی آبهای نوارغزه حرکت کرده، هدف قرار می دهد.

این درحالی است که ایهود باراک تشکیل کمیته بین المللی برای تحقیق درباره جنایت نظامیان اسرائیلی درحمله به کاروان آزادی را رد می کند و در مقابل خود اسرائیلی ها کمیته ای را برای تحقیق درباره این موضوع تشکیل می دهند.

جمهوریت در ادامه این سوال را مطرح می کند: آیا به راستی این اقدام صهیونیستها فریب افکار عمومی جهان نیست؟

این روزنامه عرب زبان همچنین خاطرنشان می کند که اظهارات ایهود باراک که یکی از سه ضلع مثلث تندروی صهیونیستی بعد از بنیامیان نتانیاهو و لیبرمن به شمار می رود در حقیقت جنایت مرتکب شده از صهیونیستها علیه کاروان آزادی را بیش از پیش رسوا نمود.

از سوی دیگر این اظهارات گستاخانه باراک خود به نوعی اعتراف آشکار مسئولان صهیونیستی مبنی بر دخالت مستقیم آنان در حمله به کاروان آزادی یا همان کشتی "مرمره" ترکیه به شمار می رود.

جمهوریت درپایان تاکید می کند: آیا کمیته تحقیقی که اسرائیل برای بررسی حمله به کاروان آزادی تشکیل داد به راستی از ایهود باراک به اتهام دست داشتن در این جنایت ضد بشری بازجویی می کند؟!