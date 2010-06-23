ممنوعیت تغییر رشته در آزمون دستیاری/ معرفی متخلفین به هیئت بدوی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که مایل به شرکت در مرحله اعلام ذخیره های آزمون دستیاری در دوره سی و هفتم هستند، باید بر اساس اطلاعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی عمل کرده و در صورت تمایل این موضوع را به اطلاع مرکز سنجش برسانند.

وی گفت: افرادی که پذیرفته شده اند نیز در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر، از شرکت در آزمون دستیاری سال آینده محروم می شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد تغییر رشته در دوره دستیاری تاکید کرد: تغییر رشته در دوره دستیاری امکانپذیر نبوده و غیرقانونی است امکان تغییر رشته تنها با نظر دانشگاه محل پذیرش دستیاران در صورت نقص عضو موثر حرفه ای مقدور است.

وی با اشاره به معرفی چند نفر از متخلفان دستیاری و حذف آنها از مرحله پذیرش نهایی گفت: 17 نفری که تاکنون مورد شناسایی قرار گرفته اند به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونها معرفی شده اند و در صورتی که در مورد افراد دیگری نیز مدارک و مستندانی بدست بیاید به هیئت بدوی معرفی می شوند.

محققی تاکید کرد: هیئت بدوی محدوده اختیارات مشخصی دارد و در نهایت بر اساس مستنداتی که قوه قضائیه ارائه می دهد به موضوع تخلفات آزمونها رسیدگی می کند و طبق روال قانونی و حفظ حریم افراد احکام را صادر می کند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 400 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.