رژیم صهیونیستی ماهواره جاسوسی "افق 9" را به فضا پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: روز سه شنبه ماهواره افق 9 از پایگاه "پالماچیم" واقع در جنوب تل آویو به فضا پرتاب شد.

به جزئیات زیادی از فعالیت این ماهواره جاسوسی اشاره نشده و تنها به این نکته اکتفا شده است که افق 9 همچون دیگر ماهواره های جاسوسی این نوع به عکسبرداری از برنامه هسته ای ایران خواهد پرداخت.

بنا بر اعلام مقامات نظامی رژیم صهیونیستی ماهواره جدید قادر است تصاویر با کیفیت بسیار بالا را به ثبت برساند.

در سال 2004 ماهواره افق 6 در انجام فعالیت های خود ناکام ماند و به علت مشکلات فنی در دریا سقوط کرد.

رژیم صهیونیستی 19 سپتامبر 1988 با پرتاب اولین ماهواره خود به مدار زمین به نهمین دارنده ماهواره در جهان تبدیل شد.

تحرکات رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان در حالی صورت می گیرد که این رژیم دارای بیش از 200 کلاهک هسته ای است و تاکنون از پیوستن به معاهده "ان پی تی" سرباز زده است.