توقف آتش نشانان بدلیل حفاریهای پی درپی در رشت

محمدعلی رفیعی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی وقوع هر آتش سوزی، خودروهای سنگین اطفای حریق، به ناچار باید موانع، معابر و کوچه های تنگ و باریک، ترافیک لجام گسیخته ناشی از تردد خودروهای تک سرنشین و کنده کاریهای خیایانهای اصلی و فرعی شهر از سوی شرکتهای حفار، دردسرهای زیادی را برای رسیدن به موقع به محل حادثه برای آتش نشانان فراهم کرده است.

وی اظهارداشت: این مشکل هنگامی نمود بیشتری می یابد که مسدود شدن راه ها و یکطرفه شدن مسیر و ایجاد ترافیک سنگین، در اثر همین کنده کاریها ایجاد شده باشد که باعث تاخیر نیروهای امدادی در رسیدن به محل حادثه است و موجبات نارضایتی شهروندان و افراد مال سوخته را فراهم می کند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت افزود: این مساله ضمن ایجاد استرس بیشتر، سبب بروز مشکلات روحی عدیده ای برای آتش نشانان شده است.

وی از مسئولان استانی درخواست کرد تا تدبیری برای تسریع در انجام اینگونه عملیاتهای عمرانی در سطح شهر اندیشیده شود تا سازمان آتش نشانی بتواند آنچنان که شایسته مردم این شهر است، پاسخگویی نیاز شهروندان باشد.