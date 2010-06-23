به گزارش خبرنگار مهر، هافبک ملی پوش فوتبال غنا اواسط هفته آینده برای مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال وارد تهران می شود. همانطور که پرویز مظلومی سرمربی استقلال اعلام کرده بود، آبی پوشان به دنبال جذب یک یا دو بازیکن خارجی هستند که ظاهرا هافبک تیم امید غنا از جمله این نفرات است.

برخلاف اینکه گفته می شد این بازیکن درحال حاضر برای تیم بزرگسالان غنا بازی می کند و حتی در جام جهانی هم توپ زده است، یکی از مسئولان باشگاه استقلال با رد این شایعه اعلام کرد بازیکن مدنظر آنها در جام جهانی حضور ندارد. کادر فنی استقلال هنوز نظر قطعی خود در مورد جذب یا رد این بازیکن اعلام نکرده و همه چیز را به حضور هافبک غنایی در تهران و تمرین با استقلال موکول کرده‌اند.

استقلالی‌ها طی چند سال اخیر بازیکنان خارجی زیادی جذب کرده‌اند که تقریبا تمامی آنها آنطور که باید بازی نکرده و ضعیف‌تر از بازیکنان داخلی ظاهر شدند. پرویز مظلومی از زمان حضورش در استقلال بارها اعلام کرده برای جذب بازیکن خارجی به CD یا فیلم بازی اکتفا نکرده و تا با خود بازیکن از نزدیک کار نکند، قراردادی امضا نخواهد کرد.