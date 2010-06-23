انتقاد از پذیرش 50 هزار دانشجوی ادبیات / جایزه کتاب فصل ساختمان می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دوازدهمین جایزه کتاب فصل عصر دیروز با حضور علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد و دبیران چندین دوره این جایزه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب – موسسه مجری این جایزه – با اشاره به عمر سه‌ساله "کتاب فصل" گفت: دوره‌ اول جایزه کتاب فصل را سال 86 برگزار کردیم و در آن دوره 2409 عنوان کتاب داوری شد و با وجود آنکه معیار رتبه برگزیده کسب 70 امتیاز بود 35 اثر برگزیده معرفی کردیم.



وی افزود: در دوره فعلی (دوازدهم) جایزه کتاب فصل نزدیک به 6000 عنوان کتاب منتشره در زمستان 88 داوری شد و با توجه به معیار 90 امتیاز برای آثار برگزیده و 80 امتیاز برای آثار شایسته تقدیر، 57 اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی شدند که نشان از افزایش کتاب‌های منتشره و نیز آثار فاخر دارد.



پیشنهاد دبیر نخستین دوره جایزه کتاب سال برای احداث یک ساختمان مستقل برای آن





همچنین در این مراسم منوچهر اکبری رئیس فعلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و نخستین دبیر جایزه کتاب فصل در سال 86 ،طی سخنانی با اشاره به دشواری‌های کار ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه، گفت: آن زمان هیچ برگه داوری وجود نداشت و تنها پشتوانه ما دبیرخانه کتاب سال بود. ما کار را با کتاب‌های حوزه علوم انسانی شروع کردیم و تنها کاری که کردیم این بود که 90 داور جدید را دعوت به کار کردیم.



وی افزود: وزارت ارشاد توانایی تامین یک ساختمان برای کتاب فصل و سال را دارد و اصلاً در شان این وزارتخانه نیست که کارهای مربوط به داوری‌های این جوایز در طبقه منفی دو ساختمان فعلی خانه کتاب برگزار شود. امیدوارم امسال آخرین سالی باشد که داوران این جوایز روزها هم زیر نور لامپ و در مکانی که مثل مرغداری است، کار داوری را انجام می‌دهند!



پذیرش سالانه 50 هزار دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی به هیچوجه ضرورت ندارد





در این مراسم علی رواقی هم که با اثر پژوهشی "فرهنگ پسوند در زبان فارسی" برگزیده شده بود، با انتقاد از کیفیت پایین خروجی‌های دانشکده‌های ادبیات کشور، گفت: مسئولان باید فکری به حال دانشکده‌های ادبیات بکنند؛ ورود 50 هزار دانشجو برای رشته زبان و ادبیات فارسی به هیچ وجه ضرورتی ندارد با توجه به اینکه هیچ کاری برای این افراد بعد از فارغ‌التحصیلی و خروج از دانشکده‌ها وجود ندارد.



وی در عین پرداختن به سابقه 75 ساله تاسیس دانشکده ادبیات در ایران، افزود: در حال حاضر هیچکدام از فارغ‌التحصیلان رشته ادبیات دانشگاه‌های کشور نمی‌توانند تحقیقی درباره مولانا یا صائب انجام دهند و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های علوم و ارشاد باید فکری به حال این وضعیت بکنند.



در این مراسم محمد اسفندیار و محمدحسن اصغری دو تن دیگر از برگزیدگان جایزه کتاب فصل در سخنانی به آثار برگزیده خود پرداختند.



پیشنهاد افزودن بخش‌های جدید به جایزه





همچنین محمدعلی رمضانی فرانی دبیر سابق جایزه کتاب سال در مراسم دیروز پیشنهاد کرد نمایشگاهی دائمی از آثار برگزیده جوایز کتاب فصل و سال در یک مکان ثابت برگزار شود تا نقش انجمن‌های علمی را در انتخاب آثار برگزیده پررنگ‌تر شود.



وی نیز با تائید گفته‌های همتای سابق خود (منوچهر اکبری) در سمت دبیری جوایز کتاب فصل و سال مبنی بر ضرورت ساخت بنایی مستقل برای آن، گفت: با توجه به فضای جدید جامعه پیشنهاد می‌کنم در بعضی از حوزه‌ها بخش‌هایی مانند جامعه‌شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی را بیفزاییم.



گزارش هیئت داوران جایزه کتاب فصل





در این برنامه همچنین محمدرضا سرشار دبیر دوازدهمین جایزه کتاب فصل با ارائه گزارشی از فرآیند داوری آثار این دوره توسط بیش از 250 عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور، گفت: در این دوره از مجموع آثار منتشره در زمستان گذشته 5887 عنوان کتاب مورد ارزیابی قرار گرفت و از میان آنها 5657 عنوان که امتیاز لازم را برای راهیابی به مرحله دوم کسب نکرده بودند، در مرحله اول حذف و مابقی یعنی 230 عنوان به مرحله دوم راه یافتند.



به گفته سرشار از میان این تعداد نیز در مجموع 18 عنوان کتاب برگزیده و 39 عنوان کتاب شایسته تقدیر شناخته شد.



با برگزاری مراسم دوازدهمین دوره جایزه کتاب فصل و اهدای جوایز به نفرات برگزیده و شایسته تقدیر در روز گذشته، این جایزه وارد چهارمین سال فعالیت خود شد.

