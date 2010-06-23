به گزارش خبرگزاری مهر، محققان به منظور بررسی غریزی یا اکتسابی بودن این رفتار در جوجه ها به آنها یاد دادند پاداش غذای خود را از میان 16 ظرف بیابند. در حالی که ظرفهای چهارمی و ششمی پر از غذا به رنگ سیاه و مخزن های خالی سفید رنگ بودند. اما مخازن سیاه نیز به تدریج به رنگ سفید تغییر رنگ می دادند تا جوجه ها مجبور شوند برای یافتن مکان دقیق ظرفهای پر از غذا، آنها را شمارش کرده و از روی شماره آنها را بیابند.

برای آموزش دادن جوجه ها، ظرفهای غذا در ردیفی به دور از جوجه ها چیده شد و سپس با گردشی 90 درجه ای ردیف 16 تایی ظرفهای غذا در برابر جوجه ها قرار می گرفت تا جوجه ها بتوانند تصمیم بگیرند از کدام سمت شمارش ظرفها را آغاز کنند.

نتایج این آزمایش نشان داد جوجه ها همیشه برای یافتن ظرفهای چهارمی و ششمی از ردیف ظرفها، شمارش را از چپ به راست آغاز می کنند تا جایزه خود را بیابند.

این رفتار در میان انسانها نیز رواج دارد و حتی در زبانی مانند فارسی که از سمت راست نوشته و خوانده می شود، نوشتن اعداد متفاوت بوده و از چپ به راست انجام می گیرد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان معتقدند انسان و حیوانات به صورت غریزی از سمت چپ به راست شمارش می کنند زیرا نیمکره راست مغز که اطلاعات میدان دید سمت چپ را پردازش می کند، انجام فعالیتهای بصری را به عهده دارد. از این رو اینطور به نظر می رسد رفتار شمارش اعداد از سمت چپ بیشتر رفتاری غریزی باشد تا اکتسابی.