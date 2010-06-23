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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۶

طراحی پایانه 40 هکتاری صادرات محصولات کشاورزی در منطقه آزاد ارس

طراحی پایانه 40 هکتاری صادرات محصولات کشاورزی در منطقه آزاد ارس

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس اعلام کرد: طراحی پایانه محصولات کشاورزی منطقه آزاد ارس در زمینی به مساحت 40 هکتار در شهر جلفا در مرز ایران - نخجوان پایان یافت.

ایرج حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در جلفا افزود: این پایانه به عنوان نخستین پایانه تخصصی محصولات کشاورزی در کشور در منطقه آزاد ارس طراحی شده که با سرمایه گذاری 413 میلیارد ریال و در مدت 10 سال قابل بهره برداری است.

وی افزود: منطقه آزاد ارس و استان آذربایجان شرقی با بهره مندی از دشتهای وسیع کشاورزی همچون گلفرج با وسعت 25هزار هکتار، گردیان دو هزار هکتار و نیز اراضی پایاب سد خدآفرین به عنوان دومین سد بزرگ کشور با 32 کیلومتر طول دریاچه و وجود سد ارس از توانمندی بالایی در صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی برخوردار است.

حاتمی تصریح کرد: همجواری منطقه آزاد ارس با سه کشور آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان زمینه را برای پوشش بازارهای منطقه ای، ملی و بین المللی در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی توسط این پایانه صادراتی فراهم خواهد ساخت.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفا و کلیبر را به مساحت 51 هزار هکتار شامل می شود.

کد مطلب 1105845

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