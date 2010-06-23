به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه که به دنبال گزارش گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر درباره اعلام نفرات برتر کنکور قبل از برگزاری کنکور سراسری از سوی یک موسسه کنکور منتشر شده آورده است: با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون سراسری سال 1389 مشاهده می‌شود برخی مؤسسات به استقبال اعلام نتایج قبل از برگزاری آزمون رفته اند و با چاپ تصاویر و اسامی بعضی افراد به عنوان نفرات برتر کنکور سال جاری در جهت معرفی، عملکرد و یا کیفیت آموزشی خود، دانسته یا ندانسته یأس و نومیدی را در بین داوطلبان مشتاق آزمون سراسری سال 1389 دامن می‌زنند.

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن رد و بی‌اعتبار دانستن اینگونه آگهی‌های سودجویانه و صرفاً تجاری برای ناشر و سفارش‌دهنده اعلام می‌ کند که ضوابط و شرابط آزمون هر سال نسبت به سال گذشته متفاوت بوده و تا رقابت علمی انجام نشود و نمرات اکتسابی داوطلبان پردازش نشود، هرگونه اظهارنظر و پیش‌گویی وجاهت علمی و منطقی ندارد و توصیه می‌شود داوطلبان و خانواده آنان اینگونه تبلیغات واهی را جدی نگیرند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی از اعلام اسامی نفرات برتر کنکور چند روز قبل از برگزاری کنکور سراسری توسط یک موسسه کنکور انتقاد کرده بود.

یک موسسه آموزش کنکور در حالی که 10 روز دیگر کنکور 89 با اولین جلسه آزمون در روز 10 تیرماه با رقابت داوطلبان گروه علوم ریاضی آغاز می شود نام 140 دانش آموز به عنوان نفرات برتر کنکور 89 را در جراید اعلام کرده است و این تبلیغات همچنان ادامه دارد.