به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سیدمحمد شروین اسبقیان صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: با این اوصاف با افتتاح پروژه های نیمه تمام ورزشی در تبریز سرانه یاد شده به 39 سانتی متر مربع می رسد که در مقایسه با جمعیت بالای آن رقم بسیار ناچیزی است.

اسبقیان در خصوص برطرف کردن نیازهای ورزشی شهرستان تبریز و بالابردن سرانه ورزشی آن، افزود: با فرمانداری این شهرستان جلسات مکرری داشتیم و قرار شد تا زمینهای با کاربری ورزشی در آن مشخص و نسبت به احداث مکان ورزشی اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: سرانه فضاهای ورزشی زیر نظر اداره کل تربیت بدنی استان هم اکنون 29 صدم مترمربع است که در مقایسه با سرانه کشوری که 65 صدم متر مربع است در حد پایین تری قرار دارد.

وی با بیان اینکه استاندارد سرانه فضاهای ورزشی در کشورهای اروپایی دو تا دو و نیم متر مربع است، افزود: تا پایان سالجاری سرانه ورزشی کشور باید به یک متر مربع برسد که در صورت بهره برداری از 178 پروژه نیمه تمام ورزشی در دست ساخت استان، این میزان به 67 صدم متر مربع خواهد رسید که استان در این زمینه باز هم از برنامه عقب است.

اسبقیان بیان داشت: سرانه فضای ورزشی استان با احتساب مکان های دولتی، خصوصی و اداره کل تربیت بدنی هم اکنون 44 صدم متر مربع است و 20 شهر استان بالای یک متر مربع فضای ورزشی دارند.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از اماکن موجود ورزشی در سطح استان، اظهار داشت: تا پایان سال گذشته 320 مکان ورزشی زیر نظر اداره کل در سطح استان وجود داشت که شامل 129 مکان روباز و 191 مکان سرپوشیده می شد.

اسبقیان گفت: در سه ماهه اول سال جاری این تعداد به 330 مورد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته سه درصد رشد داشته است.

مدیر کل تربیت بدنی استان همچنین در بخش دیگری از گزارش خود عمکلرد ورزشی سال گذشته را مطرح کرد و گفت: در سال گذشته 24 مسابقه کشوری در استان برگزار شد و در 23 مسابقه بین المللی حضور یافتیم که حاصل آن کسب 335 عنوان انفرادی و 49 مورد عنوان تیمی در کشور و 40 عنوان بین المللی بود.

وی برگزاری بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان، هفدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر و همایش پیاده روی همگانی بانوان را از دیگر برنامه های صورت گرفته در سالجاری عنوان کرد.

وی اولویت های پژوهشی استان را نیز در چند مورد خلاصه کرد و گفت: برنامه راهبردی ورزش استان در سال 89 به منظور پیشبرد سند توسعه ورزش تنظیم شده و به عنوان نقشه راه ورزش استان اجرا می شود.

اسبقیان اضافه کرد: با اجرای برنامه راهبردی، ورزش استان در جمع سه استان برتر کشور قرار خواهد گرفت و به جایگاه واقعی اش دست خواهد یافت.

وی با اشاره به برنامه های اتی اداره کل تربیت بدنی، افزود: برنامه ریزی برای برگزاری بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری در بهار 90، شمشیربازی جام ستارخان در تابستان، تکواندو بین المللی یادگار امام ره در پاییز و وزنه برداری جام فجر در زمستان با برآورد مالی 9 میلیارد و 500 میلیون ریال از جمله برنامه های بین المللی اداره کل است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر در بهار، همایش پیاده روی در تابستان، همایش کوهروی در پاییز و المپیاد کارکنان دولت در زمستان با برآورد مالی دو میلیارد و 230 میلیون ریال نیز ازبرنامه های تربیت بدنی در بخش همگانی است.

در این نشست که با حضور معاون سیاسی امنیتی و امور اجتماعی استاندار، فرمانداران برخی از شهرستانها و روسای ادارات و نهادهای فرهنگی استان برگزار شد ، چالشها و راهکارهای توسعه ورزش استان از جنبه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه ورزشی همگانی، حمایت از ورزش حرفه ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی، توسعه اماکن ورزشی و تشکیل اتاق فکر از جمله اهداف برگزاری این کارگروه اجتماعی و فرهنگی بود.