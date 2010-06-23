پردیسهای ارس الگوی توسعه دانشگاه های بین المللی در مرزهای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حسین نادری‌منش وظیفه اصلی آموزش عالی را ایجاد اقتدار به معنای کامل دانست و گفت: اعتقاد داریم در مرزها به جای پادگان باید دانشگاه های بین‌المللی تاسیس شود، همان طور که در منطقه آزاد ارس سه دانشگاه تبریز، پیام نور و آزاد ایجاد شده است.

وی با اشاره به رشد علمی کشور بر اساس شاخص بین‌المللی تاکید کرد: ما از نظر شاخص بین‌المللی بیشترین رشد را داشتیم به طوریکه رشد کشور ایران در مقایسه با رشد میانگین جهان در 30 سال گذشته 11 برابر شده است.

نادری منش شکل‌گیری سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، تهیه نقشه جامع علمی کشور و تحول در آموزش به صورت عام را از جمله اقدامات جدی انجام گرفته در زمینه آموزش عالی کشور برشمرد .

وی با بیان اینکه نقشه جامع علمی کشور، محتوای توسعه است گفت: براساس این تحول باید نظام آموزشی ما نیز متحول گردد و علاوه بر محتوا باید سازمان‌های آموزش عالی بر اساس آن ارزش‌ها شکل گیرند.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفاو کلیبر را شامل می شود.

در سه سال گذشته با اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس دانشگاههای تبریز، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی پردیس های بین المللی خود را در این منطقه دایر نموده اند. دانشگاههای پیام نور و تهران نیز از سال جاری در این منطقه شروع به فعالیت خواهند کردد.

هم اکنون بالغ بر دو هزار و 100 دانشجو در این منطقه مرزی مشغول به تحصیل در رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و دکتری حرفه ای هستند.