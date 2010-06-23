راه اندازی ایستگاههای جدید مترو پایتخت موکول به تحویل واگنهای جدید است

به گزارش خبرگرای مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر بود از ابتدای امسال تا شهریور ماه، هر ماه دو قطار جدید وارد خطوط مترو شود و از مهرماه تا پایان سال نیز هر ماه سه قطار به مجموع قطارهای فعال مترو افزوده شود اما به دلیل عدم تامین اعتبارات مصوب مترو از سوی دولت و اجرایی نشدن برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی قطار جدیدی وارد ناوگان نشده و با قطارهای موجود نیز به هیچ وجه قادر به خدمات رسانی به ایستگاههای جدید نیستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که واگنهای مورد نیاز مترو تامین شود، علاوه بر خدمات رسانی کامل به تمام ایستگاهها و در تمام ساعات روز این امکان به وجود می آید که سرفاصله حرکت قطارها را در تمام خطوط کاهش دهیم که با این وسیله می توانیم میزان ظرفیت جابه جایی مسافر در خطوط موجود را به دو برابر افزایش دهیم.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران تاکید کرد: مشکلات موجود در مترو و کمبود واگن برای راه اندازی ایستگاه های جدید در حالیست که با اجرایی شدن لایحه هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت تقاضای سفر با مترو به شدت افزایش می یابد.

وی افزود: پیش بینی می شود با اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت تعداد مسافران مترو در خطوط موجود حداقل 500 هزار نفر در روز اضافه شود که سرویس دهی به تقاضاهای جدید نیز موکول به دریافت قطارها جدید مترو است.

ربیعی در پایان از مسئولان خواست تا هرچه سریعتر نسبت به ابلاغ و اجرای بودجه یک میلیارد دلاری مترو از صندوق ذخیره ارزی اقدام کنند تا قطارهای جدید مترو هرچه سریعتر وارد ناوگان شده و و شهروندان بتوانند از مترو به راحتی استفاده کرده و کمتر با خودروی شخصی در سطح شهر تردد کنند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی برپرداخت سریع 100 میلیارد تومان به مترو برای تامین قطارهای جدید گفت: در مصوبه اخیر دولت مصوب شده بود که برای تامین قطارهای جدید و مورد نیاز مترو به صورت فوری 100 میلیارد تومان به مترو تهران اختصاص یابد تا برخی از مشکلات سریع حل شود اما این بودجه از محل اعتبارات مصوب مترو نیز پرداخت نشد و ما از مسئولین می خواهیم، اگر به فکر حل مشکلات و دغدغه مردم هستند بودجه هایی را که قانونا به مترو اختصاص یافته هرچه سریعتر پرداخت کنند تا بتوانیم ضمن حل مشکلات موجود مترو را برای خدمات رسانی در مهرماه و آغاز سفرهای آموزشی آماده سازیم.