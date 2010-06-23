آغاز تمرینات تراکتورسازی/ مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی هفته آینده معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده صبح چهارشنبه در جلسه کار گروه فرهنگی و اجتماعی استان خاطرنشان کرد: با اتمام فصل نهم، تربیت بدنی استان که وظیفه اش رصد ورزش استان است با احساس مسئولیت مراتب نگرانی خود از وضعیت تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به استانداری اعلام کرد .

آژیده گفت: استانداری نیز به استناد گزارش مدیر کل تربیت بدنی استان جلسات مختلفی برای بر طرف کردن مشکلات تیم برگزار کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که باشگاه به زیر مجموعه کارخانه برگردد .

وی اظهار داشت: در این ارتباط مقرر شده تا مسئولان کارخانه، ظرف روزهای آینده، هیات مدیره و مدیر عامل جدید باشگاه را معرفی کنند و برای این که تیم از قافله دیگر تیم های لیگ برتری عقب نماند، فعلا سرپرست تیم تعیین و تمرینات آن آغاز شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در واکنش به استعفای مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: در جلساتی که به منظور بررسی مشکلات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و با حضور ناصر شفق تشکیل شد، وی دلیل اصلی تعلل در ساماندهی تیم و یارگیری را مسایل مالی عنوان کردند و این در حالیست که مسائل مالی دوره گذشته این باشگاه شفاف نیست.

وی اضافه کرد: سال گذشته زمانی که شفق عهده دار مسئولیت تیم و باشگاه شد، مقرر گردید وی این باشگاه را به سمت درآمدزایی سوق دهد و باشگاه متکی به بودجه کارخانه و یا کمک های استانداری نباشد.

آژیده گفت: شخص استاندار آذربایجان شرقی به دلیل علاقه ای به تیم فوتبال تراکتورسازی کمک هایی به این تیم کرده و 15 میلیارد ریال از سوی کارخانه و 15 میلیارد ریال دیگر نیز به صورت وام از سوی یکی از موسسه های مالی در اختیار این باشگاه قرار داده است.

وی گفت: حضور تراکتورسازی و شهرداری تبریز در فوتبال ایران فرصتی است که برای این استان به دست آمده و باید از آن به نحو مطلوبی بهره ببریم و با جلوگیری ازا یجاد خلا در این فرصت، از سو استفاده برخی از افراد جلوگیری کنیم.

همچنین تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که پس از اتمام رقابت های فصل نهم در سکوت کامل به سر می برد، تمرینات خود را با حضور کمالوند ، سرمربی این تیم از سر گرفت.

برخی از بازیکنان فصل گذشته این تیم با حاضر شدن در سالن باشگاه به انجام تمرینات نرمشی و بدنسازی پرداختند.

مهدی کیانی ، مسعود ابراهیم زاده ، اسماعیل غروی به همراه برخی دیگر از بازیکنان تیم، زیر نظر فراز کمالوند سرمربی و نادر باقری مربی تیم تمرینات را آغاز کردند.