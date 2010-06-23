توهین رسم اصولگرایی نیست / درخواست تذکر به وزارت کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید کاظم دلخوش در آغاز جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس پس از نطق علی لاریجانی رئیس مجلس درباره تجمع روز گذشته دانشجویان در اعتراض به مصوبه مربوط به دانشگاه آزاد و مراکز آموزشی غیر دولتی در تذکری آیین نامه ای این تجمع را ساخته و پرداخته برخی از نمایندگان مجلس خواند.

نماینده مردم صومعه سرا گفت از اینکه برخی به نام اصولگرایی روز گذشته مقابل مجلس تجمع کردند، از خانواده های شهدا، ایثارگران و نمایندگان مجلس عذرخواهی می کنم .

دلخوش افزود: سابقه این افراد و خانواده آنها مشخص است و پرونده آنها برخی در دادگاه ویژه روحانیت قابل بررسی و پیگیری است.

این نماینده اصولگرا به استناد مواد 84، 86 و 78 و بنده 11 ماده 23 آیین نامه اظهار داشت: نام ما و برخی از نمایندگان اصولگرا در تجمع روز گذشته مورد توهین قرار گرفت.

دلخوش اظهار داشت: در طی چند دوره گذشته اگر دفاعی از بسیج و جانبازان و خانواده شهدا شده بود، جمیع نمایندگان انجام داده اند، آقایانی که دیروز رهبری برخی کارهای خلاف را بر عهده گرفتند و تدارک دیدند به نام دانشجو برخی افراد را مقابل مجلس آوردند، سابقه کاملا مشخص دارند که در دادگاه ویژه روحانیت قابل بررسی است.

نماینده مردم صومعه سرا افزود: اینها اشک تمساح ریختند غافل از اینکه مجلس در ارتباط حق و حقوق خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان در این دوره بیشترین دفاع را داشت.

دلخوش خطاب به رئیس مجلس گفت: به وزارت کشور تذکر دهید چرا در شرایطی طرحی قانونی در مجلس در دست بررسی است اهمال کرده است.

نماینده صومعه سرا ادامه داد: من به عنوان طراح اولیه به وقف اعتقاد داشتم اما وقتی وارد مسائل سیاسی شد پای خود را کنار کشیدم اما امروز باد فحش بشنویم و با پیامک به ما فحش بدهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در تجمع روز گذشته توهین های زیادی به رئیس مجلس و سایر نمایندگان اصولگرا شد، خطاب به لاریجانی گفت: آیا این رسم اصولگرایی است؟ مگر شما رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نیستید؟

دلخوش گفت چطور می شود که احزاب باید برای راهپیمایی مجوز بگیرند ولی اینجا در پشت پرده برای افراد ناهار تهیه می کنند، آب میوه تهیه می کنند، اتوبوس و مینی بوس می آورند و بلند گو می آورند و جلوی مجلس 150 نفر را به اسم کل ملت جمع می کنند.

دلخوش خطاب به دست اندرکاران برگزاری این تجمع گفت: اگر شما عرضه داشتید در تهران رای احمدی نژاد را بیشتر از رقبا می کردید و تهران را جمع می کردید.

این عضو فراکسیون اصولگرایان در ادامه خطاب به احمدی نژاد گفت: آقای احمدی نژاد! دوست و دشمن خود را بشناس. اگر ما قدمی بر می داریم صادقانه بر می داریم و هیچ توقعی نداریم ولی این کار دولت را خراب می کند.

در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس از دلخوش خواست که تذکر خود را به پایان برساند و سپس خطاب به نمایندگان که به اظهارات او معترض بودند، خواست در جای خود بنشینند تا مجلس وارد دستور شود.

لاریجانی افزود: خواهش من این است که راجع به موضوع صحبت کنید نباید فضای مجلس را اینگونه کرد.