میرتاج الدینی به مهر خبر داد: دولت از روند بررسی برنامه پنجم در مجلس راضی است

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند بررسی برنامه پنجم در مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن آن اظهار داشت: روند بررسی برنامه پنجم در مجلس خوب است، این کار در چند مرحله انجام شده است که ما از اقدامات صورت گرفته رضایت داریم.

وی با اشاره به بررسی های کمیسیون های تخصصی مجلس درباره لایحه برنامه پنجم افزود: پس از بررسی های کمیسیون های تخصصی و کمیسیون برنامه درباره لایحه برنامه پنجم این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارائه شده است.



میرتاج الدینی با اشاره به حضور فعال دولت در جلسات بررسی لایحه برنامه پنجم تصریح کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جلسات متعددی با نمایندگان مجلس، کمیسیون ها و از جمله هیئت رئیسه که متکفل این امر است ، دارد.



معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: این جلسات با اعضای کمیسیون تلفیق نیز ادامه می یابد و روند خوبی را درباره بررسی برنامه شاهدیم که انشاءالله به زودی لایحه برنامه پنجم برای بررسی در صحن علنی آماده خواهد شد.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا نماینده دولت از جلسات بررسی لایحه برنامه پنجم قهر کرده است و دلیل این موضوع چه بود، گفت: به این شکل که در خبرها آمده بود موضوع نبوده است.



میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: در یکی از کمیسیون ها ناهماهنگی رخ داده بود که نماینده دولت اعتراض خود را به این روند اعلام کرده بود چرا که ما پیش از آن اعلام کرده بودیم کار با هماهنگی معاونت برنامه ریزی ادامه یابد و نماینده این معاونت در جلسات حضور داشته باشد.



