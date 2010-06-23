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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی به پاس همدان پیوست

مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی به پاس همدان پیوست

همدان - خبرگزاری مهر: طی مذاکرات باشگاه پاس با امیر محبی مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی و پس از کسب توافقات نهایی وی با عقد قرار داد دو ساله به طور رسمی به پاس همدان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: همچنین مذاکرات باشگاه پاس با هافبک فصل گذشته شاهین بوشهر نتایج مثبتی به همراه داشته و این هافبک صربستانی بزودی با حضور در همدان قرارداد خود را به ثبت می رساند.

مجتبی پیمبری افزود: پترویچ به طور قطع بازیکن پاس است و قرارداد وی طی روزهای آینده ثبت می شود.

وی از اعزام کاروان 40 نفره پاس به هلند سخن گفت و افزود: تیم فوتبال پاس همدان برای حضور پرقدرت در رقابتهای لیگ دهم اردوی 10 روزه ای در کشور هلند بر پا می کنند.

پیمبری افزود: در این سفر 40 نفر از اعضای تیم و باشگاه حضور خواهند داشت که پس از پشت سر گذاشتن تمرینات برنامه ریزی شده در طی مدت زمان مشخص، 29 تیر به ایران بازخواهند گشت.

کد مطلب 1105866

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