مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی به پاس همدان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: همچنین مذاکرات باشگاه پاس با هافبک فصل گذشته شاهین بوشهر نتایج مثبتی به همراه داشته و این هافبک صربستانی بزودی با حضور در همدان قرارداد خود را به ثبت می رساند.

مجتبی پیمبری افزود: پترویچ به طور قطع بازیکن پاس است و قرارداد وی طی روزهای آینده ثبت می شود.

وی از اعزام کاروان 40 نفره پاس به هلند سخن گفت و افزود: تیم فوتبال پاس همدان برای حضور پرقدرت در رقابتهای لیگ دهم اردوی 10 روزه ای در کشور هلند بر پا می کنند.

پیمبری افزود: در این سفر 40 نفر از اعضای تیم و باشگاه حضور خواهند داشت که پس از پشت سر گذاشتن تمرینات برنامه ریزی شده در طی مدت زمان مشخص، 29 تیر به ایران بازخواهند گشت.