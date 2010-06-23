29 هزار پرونده قضایی در آذربایجان غربی در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد موسوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این در حالیست که این میزان طی سه سال گذشته بیش از 154 هزار پرونده بود.

وی با اشاره به کاهش میزان پرونده های قضایی در آذربایجان غربی طی سه سال گذشته، بیان داشت: راه اندازی شعبات حل اختلاف در استان مهمترین دلیل کاهش تشکیل پرونده های قضایی در استان است.

مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به ورود 231 هزار فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف طی یک سال گذشته، بیان داشت: از این میزان، بیش از 229 هزار فقره پرونده مختومه و 60 هزار پرونده نیزا به صلح و سازش منجر شده اند.

موسوی از بازبینی، پالایش و امحای یک میلیون و 877 هزار پرونده بایگانی شده قضایی در استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین در راستای حفظ اراضی دولتی، منابع طبیعی و مبارزه با زمین خواری طی یک سال گذشته هزار و 77 هکتار از زمین های غصب شده با ارزش تقریبی میلیارد به بیت المال برگردانده شده است.

وی در خصوص اعاده زمین های وقفی در استان طی این مدت، خاطرنشان کرد: 130 هکتار از اراضی وقفی استان با احکام قضایی به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مسترد شده است.

وی قاچاق کالا به ویژه مشروبات الکلی، نزاع فردی و دسته جمعی، سرقت و کلاهبرداری از جمله مهمترین جرائم موجود در استان عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون کمبود قاضی از مهمترین مشکلات دادگستری آذربایجان غربی است.