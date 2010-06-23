به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه با رئیس اتحادیه تکواندو آسیا نهم تیرماه در سئول برگزار می شود و سید محمد پولادگر که یکی از نواب رئیس اتحادیه تکواندو آسیاست، برای حضور در این جلسه راهی کره جنوبی خواهد شد.

در این جلسه پیرامون میزبانی تایلند در رقابت‌های انتخابی المپیک و برخی مسائل دیگر تکواندو قاره کهن بحث و بررسی خواهد شد. فدراسیون جهانی تکواندو در بخشنامه‌ای به قاره‌های مختلف اعلام کرده است که از این پس میزبانان مسابقات سهمیه المپیک را خود به طور مستقیم انتخاب می کند. این درحالی است که در حاشیه رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان از سوی اتحادیه قاره کهن تایلند برای این منظور انتخاب شد.

مسئولان اتحادیه تکواندو آسیا به دنبال بررسی راهکارهایی هستند که از این طریق بتوانند فدراسیون جهانی را از این تصمیم خود منصرف کنند.

پولادگر در سفر به کره جنوبی جلسه‌ای هم با رئیس فدراسیون جهانی خواهد داشت. وی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند کار مرکز جهانی تکواندو در تهران درخواست میزبانی کمپ آماده سازی داوران المپیک 2012 لندن را نیز به "دکتر چو" ارائه خواهد داد.